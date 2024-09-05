Будут цвести пышнее, чем когда-либо: вот 5 растений, которые нужно обрезать в сентябре

Уход за садовыми растениями, конечно же, не заканчивается с наступлением осени. И с началом холодов нужно подумать об обрезке, которая стимулирует цветение и рост растений.

Обрезка – это необходимая часть ухода за любым растением. Она нужна для того, чтобы улучшить его структуру, оздоровить, придать более привлекательный внешний вид. И осенью, когда садоводы начинают наводить порядок в саду, обрезка растений – первоочередная задача.

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Плодовые деревья

В течение сентября садоводы уже могут начать замечать, что плодовые деревья уже выглядят немного "дикими". У них отрастают очень длинные ветви, которые не укладываются в слишком аккуратную крону, и секрет решения проблемы заключается в том, чтобы обрезать их в самом начале сентября, задолго до того, как наступят первые морозы.

Вам нужно удалить мертвые ветви и проредить те, которые выглядят слишком скученными. Это поможет обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и проникновение света.

Кусты роз

Для того, чтобы ваш сад невероятно красиво цвел, растения нужно обрезать именно сейчас. Сентябрь – это практически идеальное время для того, чтобы избавиться от всех мертвых и увядших цветов. Срезайте их примерно за сантиметр над пятилистной веточкой.

Так растение направит силы на рост новых ветвей и подготовку к зиме.

Гортензии

Эти пышные и невероятные растения, к сожалению, не дадут такого же замечательного цвета в следующем году, если вы пропустите сентябрьскую обрезку. Но с этими цветами нужно быть достаточно осторожными: обрезайте только те гортензии, которые цветут на новых ветвях. Срезайте все увядшие цветы примерно на треть высоты.



Гортензии нуждаются в сентябрьской обрезке / Фото Pexels

Летние цветущие кусты

Такие растения, например, например, спирея, нужно также обрезать именно в сентябре. Своевременная обрезка только приумножит их цветение в следующем году, поэтому не стоит бояться браться за секатор.

После того, как растения отцветут, стоит их подстричь для того, чтобы придать привлекательную форму и стимулировать новый и здоровый рост.

Многолетние травы

В этом месяце садоводам просто необходимо взяться и за обрезку многолетних трав – а именно шалфея и розмарина. Это поможет улучшить их рост, и вы увидите его даже не следующей весной, а этой же осенью – еще до наступления морозов. Срезайте примерно треть ветвей, но не стоит обрезать деревянистые части растения.