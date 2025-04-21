Растения вас поблагодарят: вот что нужно подкормить золой уже сейчас

Многие садоводы и огородники используют золу в качестве удобрения –и совсем недаром. Она дешевая и чрезвычайно эффективная.

Пепел – это невероятное удобрение в руках у умелого огородника. Им можно ускорить рост растений, поддержать их развитие и обеспечить невероятный урожай, сообщает 24 Канал. Главное – знать, как его правильно использовать.

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Как правильно использовать золу для подкормки?

Перед тем, как начинать подпитывать растения пеплом, нужно запомнить несколько важных правил. Прежде всего, как удобрение ее можно использовать только на кислых и слабокислых почвах. А вот на щелочной земле он только усугубит ситуацию. Поэтому перед тем, как использовать золу, нужно обязательно узнать, какой тип почвы на вашем участке.

Кроме того, не все растения хорошо реагируют на пепел – есть такие, которые любят кислые почвы. Например, лучше не подпитывать им голубику, рябину, калину, гортензию и жимолость. Подкармливать растения золой лучше всего весной, чтобы дополнительно подготовить почву. Для этого готовится такое удобрение – одно ведро золы вносят на 3 – 4 квадратных метра участка. После этого земля становится более рыхлой.

Также не стоит разбрасывать золу на семена, что только начали прорастать. Пепел подсыпают под растения и кусты, чтобы он вступил в контакт с корнями – только тогда растения вырастают сильнее и здоровее.



Пеплом нужно подпитывать осторожно / Фото Pexels

Какие растения нужно подкормить золой?

Идеальным такое минеральное удобрение будет для капусты, тыквы, помидоров, свеклы, фасоли и перца. Связано это с тем, что пепел содержит немало калия, фосфора и кальция – а они способствуют здоровому росту и развитию этих растений.

Кстати, в апреле нужно не только подкормить растения пеплом, но и позаботиться о том, чтобы вовремя их посадить. Ранее мы уже делились подробным лунным календарем огородника на этот месяц.

Поскольку картофель не любит подкормки с хлорсодержащими соединениями, внесение золы и для него будет отличным решением. Впрочем, лучше всего делать это за год до посадки культуры.

А вот из ягодных культур больше всего любят золу земляника, клубника, смородина и малина – добавление золы мгновенно даст результат.