5 растений, которые нужно посадить осенью: они зацветут в самом начале весны

Если у вас есть свой садик и вы мечтаете увидеть цветение в нем сразу же после того, как сойдет снег, тогда нужно уже осенью разобраться с тем, какие цветы нужно высадить.

Пышного цветения растений в самом начале весны очень просто достичь: для этого просто нужно высадить цветы накануне весны. И всего несколько рекомендаций в выборе цветов помогут вам в создании пышной клумбы, пишет Real Simple.

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Тюльпаны

Тюльпаны – это волшебные цветы и прямо-таки визитная карточка любого весеннего сада. Вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится и который лучше всего впишется в ваш декор сада.

Высаживают их под зиму, и обычно этот период длится с октября по ноябрь. Посадите луковицу в землю, засыпьте почвой и осторожно утрамбуйте почву. Для того, чтобы цветы выглядели эффектнее, луковицы советуют сажать группами, а не по отдельности.

Нарциссы

Нарциссы – это еще одни невероятные цветы, что могут украсить ваш сад и появиться совсем рано весной. Луковицы нужно высадить на глубину в 10 – 12 сантиметров, оставляя между ними не менее, чем 10 сантиметров пространства. Убедитесь, что заостренный конец луковицы направлен вверх.

Гиацинты

Эти величественные цветы придадут шика любому садику. Их легко выращивать, и они известны не только своим привлекательным цветением, но и невероятным ароматом. Высаживать их нужно подобно нарциссам.



Гиацинты можно высаживать осенью / Фото Pexels

И учитывайте то, что гиацинты нуждаются в хорошо дренированной почве, ведь большое количество воды может привести к загниванию луковиц.

Аллиумы

Эти уникальные цветы с шаровидным цветением могут быть теми растениями, которые совсем не нуждаются в уходе. Поэтому если вы хотите украсить свой сад, однако совсем не имеете времени, или не является умелым садоводом – они станут идеальным выбором для вас.

Крокусы

Эти низкорослые растения известны своим ранним цветением. Луковицу нужно сажать на глубину в примерно 7 – 10 сантиметров, оставляя между ними по крайней мере 8 сантиметров пространства. Крокусы лучше всего будут расти в хорошо дренированной, рыхлой почве.