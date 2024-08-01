5 популярных растений, которые никогда не сажают опытные садоводы

Если вы хотите вырастить опрятный и максимально ухоженный сад, тогда нужно очень внимательно отнестись к видам растений, которые вы в нем посадите. И некоторые растения очень сложны в выращивании, а другие могут легко стать инвазивными.

Возможно, вы уже задумались, что же посадить в своем саду в следующем году. Что ж, есть несколько растений, которые опытные садоводы советуют избегать вообще. Или же, по меньшей мере, отнестись к их посадке с осторожностью.

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Мята

Мята – это действительно полезное растение, и она может стать неплохим дополнением к рецептам, а также добавить свежести коктейлям или даже обычной воде. Впрочем, как растение она чрезвычайно агрессивная, а корни могут задушить другие растения.

Но если вы действительно хотите вырастить мяту, тогда есть простое решение – вы можете посадить ее в отдельный горшок.

Хрен

Если вы любите в саду овощи, то может показаться, что хрен – это неплохой вариант. Но перед посадкой также лучше хорошо подумать. Несмотря на то, что корень хрена очень полезен в кулинарии, но это растение также чрезвычайно инвазивное.

Если потом вы решите избавиться от растения, на это могут уйти годы.

Незабудки

Несмотря на название, о посадке этого цветка лучше забыть. Конечно, они хорошо будут смотреться весной между тюльпанами или нарциссами, а семена цветов широко распространены и дешевые, однако вывести их потом с грядки будет практически невозможно. А в следующем году незабудки будут цвести по всему саду.



Незабудки очень сложно вывести из сада / Фото Pexels

Вьющиеся цветы

Ипомея, жимолость и глициния могут быть не только очень красивыми, но и инвазивными цветами. И это может привести к тому, что другие растения будут чувствовать удушье. Но вы можете вырастить цветущую лиану, если разберетесь с тем, как обезопасить от нее остальную часть своего сада.

Молочай

Очень часто в саду выращивают такие травы, как молочай. Однако если растение не является родным для вашей местности, оно тоже может стать агрессивным, а популярные сорта могут даже превратиться в паразитов. Поэтому перед тем, как высаживать большое количество растений, лучше сначала провести эксперимент и посадить несколько.