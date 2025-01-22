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22 января 2025, 18:51
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Посадите эти растения возле смородины: увеличите урожай ягод вдвое

Марина Блохина

Смородина – это очень полезная и вкусная ягода, поэтому неудивительно, что на огороде ее выращивает очень много людей. Но где именно ее посадить, и какие растения разместить рядом?

Вероятно, всем огородникам и садоводам приходилось слышать о совместимости растений, сообщает 24 Канал. Некоторые растения хорошо растут рядом, другие – мешают друг другу и привлекают похожих вредителей. И если разобраться, какие растения высаживать на соседних грядках, можно существенно увеличить урожай без всяких усилий.

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Какие растения посадить возле смородины?

Первое, от чего часто страдает урожай смородины – это тля. Поэтому опытные садоводы уже выяснили, какие именно растения способны ее отпугивать, и всегда сажают их возле кустов с черными ягодами.

Учитывайте, что из-за нашествия тли кусты могут прекратить рост, ягоды станут мелкими и от урожая практически ничего не останется. Но некоторые ароматические травы и цветы могут исправить ситуацию:

  • бархатцы;
  • душица;
  • тмин;
  • тысячелистник;
  • астры;
  • мята;
  • ромашка;
  • пижма.

Прежде всего, запах этих растений привлечет в ваш сад пчел, а во-вторых – отпугнет тлю. А пижма, кстати, может также отпугнуть огневки. Но возле смородины можно высаживать не только цветы и пряности, некоторые овощи справляются с отпугиванием вредителей ничуть не хуже.


Некоторые растения могут отогнать от смородины тлю / Фото Pexels

Поэтому, вот какие овощи и травы высадить рядом со смородиной:

  • петрушку;
  • помидоры;
  • чеснок;
  • репчатый лук.

А для того, чтобы смородина хорошо родила, можно посадить еще несколько растений.

  • Жимолость. Оба куста прекрасно уживаются вместе и не подавляют рост друг друга. Они также похожи в процедурах ухода и устойчивы к перепадам температуры.
  • Голубика. Кусты прекрасно приживаются на кислых почвах и любят регулярный полив. Они будут "дружить" со смородиной, потому что не конкурируют за питательные вещества. А если посадить голубику и смородину разных сортов, ягоды будете получать с середины лета и до середины осени.
  • Яблоня. Она станет прекрасной соседкой для смородины, потому что ее корни значительно глубже – а это значит, что она не будет влиять на рост и развитие кустов. Тень от яблони будет защищать ягоды от жары, поэтому плодовое дерево точно принесет пользу.