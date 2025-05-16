Если вы хотите, чтобы цветение на клумбе не прекращалось целый сезон, нужно продумать, какие растения на ней высадить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Гортензии

Эти растения являются давним любимцем садоводов – и на это есть немало причин. Одна из них – это то, что они продолжают цвести задолго после того, как цветы исчезают на многих других растениях.

В частности, цветения некоторых гортензий может длиться более трех месяцев, и эти сорта достаточно просты и надежны в уходе. Главное – убедиться, что гортензии получают по крайней мере 4 – 6 часов света ежедневно, чтобы они оставались крепкими и устойчивыми.



Гортензии могут цвести очень долго / Фото Pexels

Гибискус

Это очень популярное растение, и один из его видов, а именно гибискус сирийский, имеет большие цветы в форме трубы, что может добавить саду тропического колорита. И несмотря на то, что цветение каждого отдельного цветка длится всего несколько дней, сам кустарник будет выпускать их целое лето.

Растение предпочитает полное солнце, устойчиво к жаре и засухе, и при должном уходе может процветать от 20 до 30 лет.

Розы

Это выносливые цветущие кустарники, что могут процветать в различных условиях. Кроме того, некоторые виды роз прекрасно цветут в течение целого лета, и ваша инвестиция в их уход точно окупится.

Вейгела

Этот выносливый цветущий кустарник – отличный вариант, если вам нужно заполнить голую часть вашего сада яркими цветами. Вейгела также может привлечь опылителей своими многочисленными соцветиями цветов.

Кстати, некоторые цветы могут не только радовать цветением, но и приносить значительную пользу. Ранее мы рассказывали, что посадить, чтобы навсегда избавиться от сорняков.

Шалфей

Этот густой кустарник имеет невероятные двухцветные бело-красные цветы. Они будут цвести с конца весны и до осени, а иногда до самых заморозков. Кроме того, что растение является устойчивым к засухе, ароматным и благоприятным для опылителей, его цветы иногда меняют цвет в зависимости от температуры.