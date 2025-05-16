Якщо ви хочете, аби цвітіння на клумбі не припинялося цілий сезон, потрібно продумати, які рослини на ній висадити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Гортензії

Ці рослини є давнім улюбленцем садівників – і на це є чимало причин. Одна з них – це те, що вони продовжують цвісти задовго після того, як квіти зникають на багатьох інших рослинах.

Зокрема, цвітіння деяких гортензій може тривати понад три місяці, і ці сорти досить прості та надійні у догляді. Головне – переконатися, що гортензії отримують принаймні 4 – 6 годин світла щодня, аби вони залишалися міцними та стійкими.



Гортензії можуть цвісти дуже довго / Фото Pexels

Гібіскус

Це надзвичайно популярна рослина, і один з її видів, а саме гібіскус сирійський, має великі квіти у формі труби, що може додати саду тропічного колориту. І попри те, що цвітіння кожної окремої квітки триває всього кілька днів, сам чагарник буде випускати їх ціле літо.

Рослина надає перевагу повному сонцю, є стійкою до спеки та посухи, і за належного догляду може процвітати від 20 до 30 років.

Троянди

Це витривалі квітучі чагарники, що можуть процвітати у різних умовах. Окрім того, деякі види троянд чудово цвітуть протягом цілого літа, і ваша інвестиція у їхній догляд точно окупиться.

Вейгела

Цей витривалий квітучий чагарник – чудовий варіант, якщо вам потрібно заповнити голу частинку вашого саду яскравими кольорами. Вейгела також може привабити запилювачів своїми численними суцвіттями квітів.

До речі, деякі квіти можуть не тільки тішити цвітінням, але й приносити значну користь. Раніше ми розповідали, що посадити, аби назавжди позбутися бур'янів.

Шавлія

Цей густий чагарник має неймовірні двоколірні біло-червоні квіти. Вони цвістимуть з кінця весни й аж до осені, а іноді до самих заморозків. Окрім того, що рослина є стійкою до посухи, ароматною та сприятливою для запилювачів, її квіти іноді змінюють колір залежно від температури.