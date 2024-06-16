Комары даже не подлетят: какие растения их больше всего отпугивают

Комары летом довольно сильно всем надоедают. Мы привыкли избавляться от них с помощью специальных спреев, которые наносим на тело, однако для того, чтобы их совсем не было на даче, надо посадить во дворе определенные виды растений, которые комары очень не любят.

Эти насекомые не только могут испортить летний вечер жужжанием, но и укусами, которые вызывают зуд. Профессиональные дачники определили, какие именно растения не любят комары, поэтому советуем их посадить во дворе, в саду или в тех местах, где вы больше всего проводите времени.

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Цитронелла

Растение имеет лимонный аромат, который не любят комары. Сажайте растение в больших горшках.

Мелисса

Она имеет сильный пряный аромат с нотками лимона, поэтому тоже хорошо отпугивает комаров. Сажать растение можно в солнечных местах или в полутени.

Шалфей

Аромат шалфея не позволяет насекомым определить запах человека, поэтому можете быть уверены в том, что насекомые не укусят, а то и вообще близко к вам не подлетят.



Шалфей перебивает запах человека / Фото Pexels

Перечная мята

Ментоловый аромат перечной мяты комары очень не любят, поэтому можете высаживать ее в горшки и ставить на подоконник или у входной двери в дом.

Базилик

Чтобы комары не залетали на кухню – посадите базилик в горшках. Москиты не любят запах базилика, поэтому и близко не будут залетать на кухню. А еще камфора, которая содержится в растении, способна отпугнуть моль и муравьев.

Чеснок

Этот натуральный отпугиватель не совсем подходит для посадки во дворе, поэтому рекомендуется сажать пучками в разных местах дачного участка. На ночь можете поставить чеснок на тумбочку, чтобы комары вылетели из комнаты и не мешали вам спать.

Лаванда

Запах пахучего растения комары очень не любят, поэтому можете высаживать лаванду на участке. Несколько растений всегда можно сорвать и поставить в вазу в комнате, чтобы насекомые не залетали и не портили отдых.