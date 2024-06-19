Посадите эти растения рядом с мятой для невероятного урожая: лучшие варианты для сада и огорода

Мята – это душистое и полезное растение. Но для того, чтобы она принесла еще больше пользы, ее нужно посадить рядом с правильными компаньонами.

Мята может пригодиться не только для чаев и пахучих букетов, но и для отпугивания вредителей от других растений. Поэтому подобрать компаньонов для нее чрезвычайно важно.

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Какие растения посадить возле мяты

Очень часто от блох страдают такие культуры, как капуста, редис и цветная капуста. Эти вредители полностью оккупируют растения и прогрызают в них дырки. Впрочем, если рядом вы посадите несколько кустиков мяты, об этой проблеме можно забыть. Но это не единственные растения, для которых мята будет прекрасной соседкой.

Морковь

Это еще один почти идеальный компаньон мяты. Такое соседство может принести немалую пользу, ведь мята отпугивает корневую муху, которая часто атакует морковь. Ее резкий запах просто сбивает насекомое с толку, которое ищет себе пищу по запаху.

То же касается и луковых мух, поэтому не медлите и высадите немного мяты между грядками этих культур.

Помидоры

Эта культура также получит большую пользу от соседства с мятой. Ее аромат может отпугивать тлю и остальных вредителей.



Мяту можно посадить возле помидоров / Фото Pexels

Розы

Посадив мяту рядом с розами, вы только выиграете, ведь эти цветы также часто атакует тля. Впрочем, один кустик мяты может решить эту проблему.

Вот еще несколько растений, которым пойдет на пользу соседство с мятой:

свекла;

брокколи;

чили и болгарский перец;

кольраби;

брюссельская капуста;

горох.

Впрочем, учитывайте то, что мята очень быстро разрастается, и некоторые ее виды могут стать инвазивными. Если вы имеете мяту, то, скорее всего, она будет расти у вас всегда. Если это не позволит тле не попасть на ваш огород – то это совсем небольшая цена.