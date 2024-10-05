Некоторые вазоны не только способны впитывать лишнюю влагу, но и украсят комнату и сделают пространство зеленее, отмечает Express. Растения также способны улучшить качество воздуха, а в уходе они достаточно просты и не требуют дополнительных усилий.

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Тещин язык

Этот вазон является популярным, поэтому найдется в доме многих из нас. Змееголовник действует как естественный очиститель воздуха и фильтрует вредные вещества. Это растение является одним из лучших в борьбе против конденсата и влаги.



Тещин язык стрижется в комнатах, де є цвіль / Фото Pexels

Растение-паук

За этим вазоном легко ухаживать, а польза его в том, что он известен очищающими свойствами. Растение-паук даже способно выводить токсины из среды, такие как угарный газ.

Замиокулькас

Это растение способно расти даже при слабом освещении и требует минимально воды. Замиокулькас может быть местах где нет естественного света, даже в ванной комнате.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Лилия мира

Это известное комнатное растение способно эффективно удалять токсины и загрязнители из воздуха в доме. Она поглощает влагу через листья, поэтому способна выводить ее в тех местах, где может образоваться грибок. Однако ее можно держать только тем, кто нет домашних животных, поскольку для кошек и собак она является вредной.

Филодендрон

Это растение прекрасно растет даже без косвенного освещения. Что интересно, листья вазона забирают немало пыли из комнаты, поэтому в тех местах, где стоит филодендрон пыль оседает на мебель гораздо меньше.