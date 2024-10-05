Деякі вазони не лише здатні вбирати зайву вологу, але й прикрасять кімнату та зроблять простір зеленішим, зазначає Express. Рослини також здатні покращити якість повітря, а в догляді вони досить прості та не потребують додаткових зусиль.

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Тещин язик

Цей вазон є популярним, тож знайдеться в оселі багатьох з нас. Змієголовник діє як природний очищувач повітря та фільтрує шкідливі речовини. Ця рослина є однією з найкращих в боротьбі проти конденсату та вологи.



Тещин язик тримають у кімнатах, де є цвіль / Фото Pexels

Рослина-павук

За цим вазоном легко доглядати, а користь його в тому, що він відомий очисними властивостями. Рослина-павук навіть здатна виводити токсини з середовища, такі як чадний газ.

Заміокулькас

Ця рослина здатна рости навіть при слабкому освітленні та потребує мінімально води. Заміокулькас може бути місцях де немає природного світла, навіть у ванній кімнаті.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Лілія миру

Ця відома кімнатна рослина здатна ефективно видаляти токсини та забруднювачі з повітря в будинку. Вона поглинає вологу через листя, тож здатна виводити її в тих місцях, де може утворитися грибок. Однак її можна тримати лише тим, хто немає домашніх тварин, оскільки для котів та собак вона є шкідливою.

Філодендрон

Рослина чудово росте навіть без непрямого освітлення. Що цікаво, листя вазона забирають чимало пилюки з кімнати, тож в тих місцях, де стоїть філодендрон пил осідає на меблі набагато менше.