Коли мовиться про гарний нічний сон, то, звісно ж, є деякі звички, які потрібно впроваджувати у своє життя. Наприклад, дотримання постійного розкладу сну, відмова від телефону перед відпочинком тощо.

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Але також ви можете й додати кілька рослин до своєї спальні, аби допомогти собі засинати швидше. І Томас Пітерс, директор з ландшафту та садівництва у Serenbe, поділився кількома найкращими рослинами.

Зміїна рослина

Ці рослини досить прості у догляді, і вони зовсім не вимагають багато клопоту. Їм не потрібний частий полив, і все, що потрібно буде робити – це раз на кілька років пересаджувати квітку у більший горщик. Окрім того, зміїним рослинам для процвітання навіть не потрібно дуже багато світла.

Потос

Це ще одна на диво проста у догляді рослина. І незалежно який вид ви оберете, швидше за все, вони добре ростимуть за середнього чи яскравого освітлення у не вологих умовах, і спальня – це ідеальна кімната для такої рослини.

Філодендрон

Філодендрон – це надзвичайно популярна кімнатна рослина, і тому її досить легко вирощувати. Чимало сортів цієї рослини мають різні розміри, форми та текстури, тож ви можете легко підібрати таку, яка відповідатиме і вашому простору, і смаку.

Окрім того, більшості філодендронів буде достатньо непрямого сонячного світла, і місце на вікні спальні може підійти дуже добре.

Лаванда

Якщо ви шукаєте ароматну рослину, яка добре впишеться у спальню – тоді лаванда стане чудовим варіантом, адже вона приємно пахне, і водночас може заспокоїти вас перед сном. Виявляється, такий запах може вплинути позитивно на те, як ви будете спати вночі.



Лаванду можна вирощувати у спальні / Фото Pexels

Ромашка

Звісно ж, ви вже знаєте про переваги для здоров'я від ромашкового чаю, проте якщо ви посадите її в себе вдома, тоді вона може позитивно вплинути на те, як ви спатимете. Ромашка декоративна потребує тільки невеликої кількості поливу і прохолодної температури. Вона чудово цвістиме і може стати неймовірним доповненням до вашої колекції рослин у спальні.