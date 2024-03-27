Сейчас почти невозможно представить современный бизнес без продвижения его в соцсетях, поэтому если вы хотите добавить популярности своему продукту – нужно иметь хорошо раскрученную бизнес-страницу. И все это будет работать только в том случае, если вы правильно выберете соцсеть.

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Вашей площадкой должна стать именно та соцсеть, где "тусуется" большинство вашей целевой аудитории. Поэтому прежде всего вам нужно определить особенности своего покупателя и составить его портрет. Только так вы сможете определить наиболее полезную для себя соцсеть.

Как составить портрет аудитории?

Прежде всего, вы можете использовать системы аналитики и проанализировать сайт. Так вы уже получите информацию о поле и возрасте, а также язык, которым пользуются пользователи, страну и город, в которых проживают. Эти способы помогают очень глубоко проанализировать свою целевую аудиторию и выявить все возможные точки пересечения.

Также не забывайте и о маркетинговых исследованиях: вы можете опросить клиентов или отдел продаж. Этот вариант подойдет для тех людей, которые пока не имеют активного сайта.

Проанализируйте конкурентов

Вы можете составить список своих прямых конкурентов и определить, откуда они получают трафик. Так вы уже будете знать примерный список соцсетей, которые будут для вас полезными. Следующий шаг – это уже непосредственно анализ социальных сетей.

Сначала вам нужно определить средний возраст посетителей социальных сетей и найти такую, которая будет идеально совпадать с портретом вашей целевой аудитории. Также вы должны ознакомиться с форматами и возможностями для размещения текстов, фото и т.д. в этой соцсети.

А вот список наиболее популярных соцсетей, которые часто используют для бизнеса:

Facebook

Instagram

Pinterest

LinkedIn

X (Twitter)

Telegram

Youtube

Tik-Tok.

Поэтому, правильный выбор соцсети точно поможет вам найти свою целевую аудиторию и увеличить популярность продукта, который вы продаете.