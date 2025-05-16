Даст невероятный урожай: 4 лучших сорта чеснока

Нередко огородники разводят чеснок из своего посадочного материала для предыдущих урожаев. Но опытные огородники убеждены, что для хороших всходов чеснока все же лучше выбрать оригинальные сорта.

Если вы хотите получить лучший вкус и урожай чеснока, для этого нужно позаботиться о выборе лучшего сорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земляк".

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Ирен

Этот сорт чеснока невероятен тем, что имеет хорошую устойчивость к бактериальной гнили, что часто поражает культуру, а также может неплохо переносить морозы. Отличается сорт также и длительным временем хранения – от 8 до 10 месяцев.

Сорт подходит для посадки на зиму и является чистым – в украинский реестр он попал только 2018 года. Чеснок достигает 55 граммов, вкус имеет насыщенный и в меру острый.

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Уникат

Этот чеснок также считается устойчивым к бактериальной гнили. Он подходит для выращивания в степи, лесостепи и на Полесье. Масса подземной луковицы достигает 50 граммов, а средняя масса одного зубка – 10 граммов. Этот чешский сорт созревает всего за 90 дней после посадки.



К выбору сортов чеснока нужно относиться внимательно / Фото Pexels

Любаша

Это – стрелкующийся сорт озимого чеснока, и сейчас он считается одним из лучших в Украине. Является морозостойким, засухоустойчивым и может хорошо храниться, не теряя качества – до 10 месяцев. Можно выращивать в защищенном грунте по всей Украине.

Но внимательными стоит быть не только при выборе сортов чеснока на посадку. Ранее мы делились худшими сортами помидоров, что вообще не дают урожая.

Дюшес

Этот сорт чрезвычайно высокоурожайный. Один килограмм семян в зубцах может дать от 6,4 до 7,5 килограммов урожая. Для посадки можно использовать все зубцы, и даже из небольших прорастают головки по 50 – 60 граммов. Средние и крупные зубцы могут дать головки массой до 70 – 90 граммов.