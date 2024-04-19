Лучшие сорта цветной капусты: именно их нужно высадить на огороде

Капуста - это замечательный продукт, который может стать дополнением ко многим блюдам. Но для того, чтобы вырастить прихотливую цветную капусту, нужно не только правильно за ней ухаживать, но и выбрать хороший сорт.

Цветная капуста уже давно стала объектом особого внимания огородников – прежде всего из-за вкусовых качеств и питательности. Впрочем, не так уж и прости определить, какой из десятков сортов цветной капусты лучший.

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Альфа

Цветная капуста Альфа сочетает сразу две важные характеристики – очень привлекательный вид и хороший вкус. Кроме того, она не слишком сложная в выращивании, и ее можно назвать во всех смыслах универсальной, поэтому название сорта точно стоит запомнить!

Эта капуста – раннеспелая, и ей нужно до 100 дней с момента посадки семян для созревания. Весом кочан капусты будет достигать 2 килограммов, а на вкус она будет хрустящей и сочной. Лучше всего сажать такую капусту на хорошо освещенных участках с легкой почвой. Также она будет очень хорошо реагировать на внесение специализированных удобрений.

Граффити

Вы могли даже этого не знать, но цветная капуста может быть не только белой, но и синей. Яркий пример – сорт Граффити. И она может стать отличной находкой для вашего рациона, ведь она не только интересно выглядит, но и содержит немало полезных компонентов.

Этот сорт среднеспелый, поэтому созреет за 100 – 110 дней с момента посадки семян. Соцветия вырастут большими, плотными и будут напоминать коралловые рифы. Этот сорт отличается неприхотливостью, но если вы хотите получить действительно феноменальный урожай, лучше высаживать капусту на плодородных щелочных почвах.



Существует много сортов цветной капусты / Фото Pexels

Осенний гигант

Стоит обратить внимание и на поздние сорта цветной капусты. И если у вас есть открытый грунт на участке, он станет идеальным местом для Осеннего гиганта. Из названия очевидно, что капусты могут вырасти достаточно большими, но и эксплуатационные качества также на высоте!

Для созревания капусте нужно от 115 до 125 дней с момента посадки семян, а вкус этой капусты будет многогранным и насыщенным. Этот сорт хорошо подходит для украинских климатических условий. Главное в ее выращивании – вовремя избавиться от вредителей.

Пионер

Эта цветная капуста – ранняя. Если во время посадки этого сорта вы примените специальный биогумус, тогда можете рассчитывать, что капуста достаточно просто прорастет и даст неплохой урожай. И с этим сортом вы будете первым среди соседей, кто сможет полакомиться цветной капустой, ведь ей нужно до 100 дней для созревания с момента посадки.

Соцветия этого сорта также хорошо защищены от солнечных ожогов благодаря густой розетке листьев, что направлена вверх.