Получите урожай быстрее, чем соседи: вот какие сорта капусты выбрать

Кто сказал, что урожай капусты нужно ждать до осени? Раннеспелые сорта созданы именно для того, чтобы вы увидели результаты своего труда на огороде как можно скорее.

Современные селекционеры вывели уже немало сортов капусты, что не только устойчивы к растрескиванию, но и быстро растут, прекрасно смакуют и не требуют особых усилий в уходе, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

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Капуста белокочанная Дитмарская

Сорт Дитмарская – это настоящая классика среди раннеспелых сортов. Уже много лет подряд она остается фаворитом среди огородников из-за своей неприхотливости, быстрое созревание и отличный вкус.

Кроме того, она устойчива к весенним заморозкам и может дать хороший урожай даже в не совсем удачных погодных условиях. Структура листа нежная, и это позволяет готовить блюда с минимальной обработкой.

Капуста белокочанная Июньская

Сорт Июньская – это также популярный ранний вариант. Кочаны имеют приятный вкус и могут долго сохранять свежесть после сбора. А благодаря высокому содержанию витамина С раннеспелая капуста является ценным компонентом летнего рациона. Этот сорт подходит даже для легкого маринования – хрустящая текстура листочков сохраняется и добавляет пикантности любому блюду.



Ранняя капуста очень полезная и вкусная / Фото Pexels

Капуста белокочанная Ранняя красавица

Этот сорт полностью оправдывает название: капуста быстро созревает и имеет отличные вкусовые характеристики. Выращивание не потребует слишком больших усилий, ведь растение прекрасно будет расти на освещенных грядках и порадует вас стабильным урожаем.

Капуста белокочанная Этма F1

Этот раннеспелый гибрид может сочетать в себе компактность, быстрое созревание и отличные вкусовые качества. Если вы хотите в кратчайшие сроки получить стабильный и качественный урожай – тогда этот сорт именно для вас.

Початки очень быстро формируются и имеют равномерный размер, и поэтому Этма F1 остается популярным сортом уже много лет.