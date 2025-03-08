Дачники уже определили несколько лучших вариантов, которые прекрасно подходят для посадки, пишет 24 Канал. Если некоторые из них вы уже пробовали, то не поздно будет поэкспериментировать и попробовать посадить что-то другое.

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Французский завтрак

Раннеспелый сорт поражает скоростью созревания, поскольку плоды можно начинать собирать через 20 дней после посева. У них цилиндрическая форма с красно-белым цветом. Сорт известен стабильной урожайностью и идеально подходит для посадки ранней весной.

Заря

Этот сорт позволяет получить большое количество сладких корнеплодов. Каждая редиска будет весить 25 граммов, а на выращивание уйдет более 20 дней. Плюсом этого сорта является и то, что редиска стойко переносит резкое снижение температуры.



Лучшие сорта редиса / Фото Pexels

Сора

Этот очень ранний сорт дает урожай через 20 дней. Корнеплоды являются округлыми, ярко-розовыми с хрустящей и сочной мякотью. Эта редиска имеет высокую устойчивость к стрелкованию, поэтому прекрасно подходит для ранней посадки.

Гигант Буттер

Именно этот сорт редиса является самым большим. В теплице он вырастет через 30 дней, а на огороде через 25 дней. Плод может весить более 40 граммов и вырасти в диаметре до 6 сантиметров.

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Красный великан

Этот среднеспелый сорт созревает за 35 дней. Корнеплоды достаточно большие и могут весить до 150 граммов. Мякоть является белой и сочной. Редис отличается высокой урожайностью и хорошей способностью к хранению.

Дачники говорят, что редиску можно высаживать очень рано. Для того, чтобы как можно быстрее получить ранний урожай, можно воспользоваться пленочным укрытием или теплицами. Повторные посевы можно проводить каждые 2 – 3 недели до середины мая.

Редис любит солнечное и хорошо освещенное место с рыхлой почвой. Рекомендуется ее сажать на места, где раньше был картофель, огурцы, бобовые и помидоры. Перед посадкой следует добавить компост или перегной. Семена нужно высаживать на глубину 1 – 2 сантиметра.