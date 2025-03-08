Дачники вже визначили кілька найкращих варіантів, які чудово підходять для посадки, пише 24 Канал. Якщо деякі з них ви вже пробували, то не пізно буде поекспериментувати й спробувати посадити щось інше.

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Французький сніданок

Ранньостиглий сорт вражає швидкістю дозрівання, оскільки плоди можна починати збирати через 20 днів після посіву. У них циліндрична форма з червоно-білим кольором. Сорт відомий стабільною врожайністю й ідеально підходить для посадки ранньою весною.

Зоря

Цей сорт дозволяє отримати велику кількість солодких коренеплодів. Кожна редиска буде важити 25 грамів, а на вирощування піде понад 20 днів. Плюсом цього сорту є й те, що редиска стійко переносить різке зниження температури.



Найкращі сорти редиски / Фото Pexels

Сора

Цей дуже ранній сорт дає врожай через 20 днів. Коренеплоди є округлими, яскраво-рожевими з хрусткою й соковитою м’якоттю. Ця редиска має високу стійкість до стрілкування, тож чудово підходить для ранньої посадки.

Гігант Буттер

Саме цей сорт редиски є найбільшим. У теплиці він виросте через 30 днів, а на городі через 25 днів. Плід може важити понад 40 грамів та вирости в діаметрі до 6 сантиметрів.

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Червоний велетень

Цей середньостиглий сорт дозріває за 35 днів. Коренеплоди є досить великими і можуть важити аж до 150 грамів. М’якоть є білою та соковитою. Редиска відрізняється високою врожайністю й хорошою здатністю до зберігання.

Дачники кажуть, що редиску можна висаджувати дуже рано. Для того, щоб якнайшвидше отримати ранній урожай, можна скористатися плівковим укриттям чи теплицями. Повторні посіви можна проводити кожні 2 – 3 тижні аж до середини травня.

Редиска любить сонячне та добре освітлене місце з пухким ґрунтом. Рекомендовано її садити на місця, де раніше була картопля, огірки, бобові та помідори. Перед посадкою варто додати компост чи перегній. Насіння потрібно висаджувати на глибину 1 – 2 сантиметри.