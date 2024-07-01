Кофе берет свое начало с древнейших времен и появился на территории Среднего и Ближнего Востока еще в 1200 годах. Впоследствии купцы завезли этот продукт в Европу, который дальше распространили по всем странам. Больше об истории напитка в арабском мире рассказываем вместе с украинским производителем кофе Gemini.

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Роль кофе в арабских странах

Кофе в арабских странах играет важную культурную и социальную роль. Напиток является неотъемлемой частью многих местных традиций. Каждому региону присущи особые ритуалы и рецепты приготовления кофе с добавлением аутентичных пряностей.

Арабы всегда ценили кофе, а бедуины экспериментировали с методами приготовления и постоянно пытались найти новые рецепты. В каждом регионе готовили кофе по-своему и так было на протяжении сотен лет.

Да и само название происходит от арабского "гахва". Сначала это слово употреблялось для обозначения любого напитка, придающего бодрости, а впоследствии так начали называть исключительно кофе.

С Аравийского полуострова название "гахва" распространилось вместе с напитком по всему мусульманскому миру, а со временем появилось в Европе. В разных языках это слово претерпело трансформации: в турецком – kahva, в итальянском – caffe, а в английском – coffee.



Традиционный восточный метод приготовления кофе на горячем песке / Фото Pexels

Кофейная культура настолько богата, что есть еще немало слов, связанных с самим ритуалом его потребления. Например, "кахавати" называли человека, который когда-то разливал кофе. Он выполнял важную роль в арабских кофейнях, поскольку отвечал за приготовление и подачу напитка посетителям. Фактически это прототип современной профессии бариста.

Кахавати не только готовил кофе, но и рассказывал гостям истории и обеспечивал хорошее настроение в заведении. Благодаря этому кофейня (кахвала) становилась центром социальной и культурной жизни.

Начиная с XVI века, такие места были очень популярными в арабских странах. А сам кофе стал символом щедрости и начал активно объединять людей. Ведь за чашкой этого напитка начинались интеллектуальные дискуссии, политические дебаты или теплые душевные разговоры. Этот напиток сближал даже незнакомцев.

Процесс приготовления кофе в арабских странах

Приготовление кофе в арабских странах – это особое искусство. Нередко процесс помола зерен сопровождался пением и происходил на глазах у гостей. Кофейные зерна слегка обжаривали в неглубокой металлической сковороде над огнем и помешивали до изменения цвета. После этого их измельчали в каменной кофемолке, а потом добавляли в кастрюлю с водой, кипятили и выливали в даллах – традиционный арабский кофейник.

Такой посудой в арабских странах пользуются до сих пор. Даллах изготавливают из латуни, стали, серебра или даже золота. Его украшают гравировкой в форме геометрических узоров, растений и цветов или любовных сцен из арабской поэзии и украшают полудрагоценными камнями.



Даллах – традиционный арабский кофейник / Фото Getty Images

Арабский кофе всегда подается горячим в очень маленьких чашках без ручек. Он имеет немного горьковатый вкус, поскольку к нему не добавляют сахар. Варится он с кардамоном или шафраном, а подают его чаще всего с финиками.

Этикет потребления кофе в Турции

Одной из стран, где кофе стал неотъемлемой частью культуры гостеприимства, является Турция. Сейчас здесь есть сотни кофеен. Большинство из них довольно современные, и некоторые до сих пор придерживаются аутентичных традиций приготовления и подачи напитка, что привлекает огромное количество туристов.

Первую известную кофейню в Стамбуле основали два сирийца из Дамаска в 1555 году. Она была расположена недалеко от базара, поэтому в этом месте собиралось большое количество людей, а заведение быстро стало популярным.

Кофейни в Стамбуле стали местами, где люди собирались за чашкой напитка, обменивались новостями, обсуждали политику, литературу, религию и другие важные вещи. Нередко в таких заведениях выступали музыканты и поэты, поэтому кофепитие становилось еще приятнее и интереснее.



В восточных странах кофе подают в красивых девайсах / Фото Unsplash

Популярный в мире кофе по-турецки стал символом культуры этой страны. Техника помола, обжарки и заваривания – это то, что отличает вкус этого кофе от всех других.

Традиционно напиток варят на горячем песке в маленькой металлической посудине с длинной ручкой, которая называется джезва. В ней смешивают кофе мелкого помола с холодной водой и сахаром и готовят на медленном огне, чтобы сохранить густую консистенцию и насыщенный вкус.

Турецкий кофе, как правило, крепче, чем обычный или эспрессо. Это связано с тонким помолом кофейных зерен и методом заваривания, который позволяет вкусам раскрываться на полную. Признаком правильного приготовления является пышная пенка, которая является показателем качества.

Интересно, что во время завтрака в Турции пьют чай, а кофе уже заказывают в обед или после него, встречаясь в кафе с друзьями и родными. Кофе по-турецки обязательно подают с кусочком лукума и стаканом воды. Его пьют для того, чтобы очистить небо и дождаться, пока кофе остынет, а гуща осядет на дно.

Виды кофе в турецких регионах

В Турции каждый регион имеет свои уникальные традиции приготовления кофе. Несмотря на то, что кофе по-турецки является самым популярным, в разных уголках страны можно найти интересные вариации этого напитка.

Самым известным является эгейский фирменный напиток – кофе из мастики, который создается благодаря травянистой смоле мастичного дерева и имеет древесный аромат. В провинции Маниса варят "кокетливый" кофе. Его дважды обжаривают и посыпают мелко молотым миндалем.

Особенно богатой на различные сорта кофе является юго-восточная Турция. Там чаще всего готовят темный, крепкий и горький напиток. В пещерном городе Хассанкейф, расположенном на реке Тигр, варят довольно необычный кофе с медом, грецкими орехами и молоком.

Жители Эгейского региона добавляют к напитку оливковое масло, которое придает ему насыщенный аромат и выразительный вкус. В восточных регионах готовят кофе “мирра” из самых крепких сортов зерен, заваривая его несколько раз. Этот крепкий и горький кофе, который пьют без сахара и молока, подают как обрядовый напиток на свадьбах или религиозных праздниках.

Альтернативный кофе без кофеина можно найти на юге Турции, в городе Газиантепе, хотя его и трудно назвать настоящим кофе. Вместо кофейных зерен здесь используют обжаренные дикие фисташки, которые перемалывают и на их основе готовят напиток, имеющий характерный ореховый вкус.

Без преувеличения, разнообразные напитки с уникальными способами приготовления делают турецкую кофейную культуру невероятно интересной и многогранной.

Какие кофейные традиции существуют у крымских татар

Кофе, который попал в Османскую империю из арабских стран в XVI веке, быстро стал популярным в турецких городах. Впоследствии купцы привезли этот продукт в Крым, где он быстро прижился и среди крымских татар.

На полуострове начали появляться кофейни, похожие на турецкие. Они собирали под одной крышей не только мужчин, но и женщин.



К кофе часто подают традиционные восточные сладости / Фото Shutterstock

К слову, когда-то крымские татары различали кофе мужской и женский. Для приготовления мужского в джезву клали щепотку каменной соли и сахара, засыпали порошок кофе и заливали холодной водой. После того, как жидкость на раскаленном песке закипала, в чашку добавляли немного бараньего жира. Такой напиток разливали в чашки, а сверху клали сливки.

А вот женский кофе готовили так: в холодную джезву клали кусочек колотого сахара, засыпали порошком кофе, заливали кипятком и ставили на горячий песок. Как только появлялась первая пенка, напиток быстро переливали в чашки – филиджаны.

На полуострове возникла самобытная кофейная культура. Ежедневное приготовление и употребление напитка стало частью семейных традиций в Крыму.

Во все времена крымские татары славились своим гостеприимством. Кофе принято угощать родственников, друзей и всех гостей, которые наведываются в дом семьи. Ритуалы потребления напитка даже приобрели специальные названия и отличаются друг от друга в зависимости от случая, поэтому рассказываем о самых популярных из них.

Хошкельси кавеси

Этот приветственный кофе подается во время визита гостя. Разговор ведут медленно, чтобы посетитель смог рассказать обо всех важных для него темах. На стол вместе со свежесваренным кофе подают сладости.

Саба кавеси

Такое название имеет утренний кофе в кругу семьи. Он собирает за одним столом всех родных, которые рассказывают о планах на день и делятся своими идеями.

Байрам кавеси

Это праздничный кофе, который подают по случаю посещения родных на Курбан и Ораза-байрам. В такие большие религиозные праздники принято ходить в гости ко всем родственникам, поэтому Байрам кавеси – это “кофе на скорую руку”. За день в дом приходит очень много людей, поэтому каждому из них обязательно надо приготовить напиток.

Келин кавеси

Келин кавеси – это кофе от невесты. За его приготовление отвечает молодая жена, которая принимает гостей в доме мужа. После свадьбы родственники собираются вместе и в непринужденной атмосфере за чашкой кофе ближе знакомятся друг с другом.

Козайдин кавеси

Таким кофе отмечают радостное известие. Напитком угощают близких и друзей, чтобы поделиться с ними важными новостями: рождением ребенка, важной покупкой или осуществлением мечты.

Кофейная традиция крымских татар очень самобытная, поэтому неудивительно, что ее внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Важно, что у этого народа нет кулинарных книг, а практика приготовления блюд и напитков передается от одной семьи к другой.



Ритуалы потребления кофе у крымских татар имеют особые названия / Фото Shutterstock

Кофейная культура создается годами во всем мире. В каждой стране процесс приготовления напитка, рецептура, вкус и ритуалы потребления приобрели уникальные черты, и Украина не является исключением. Кофе в нашей стране нравится даже самым требовательным ее ценителям.

Заметим, что на вкус напитка влияет не только профессионализм бариста, которые его готовят, но и производители кофе, которые уделяют особое внимание качеству своей продукции. На украинском рынке уже 28 лет активно приобщается к созданию кофейной культуры Gemini, которая имеет в своем ассортименте зерновой кофе из лучших плантаций мира.

Компания заботится о том, чтобы удовлетворить вкусы самых требовательных кофеманов и предлагает разнообразные бленды для приготовления напитка, моносорта, specialty-кофе или удобные и популярные кофейные дрип-пакеты. Стоит только один раз попробовать качественный кофе высокого уровня и он станет важной частью жизни человека.