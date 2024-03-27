Начинать подкормку кустов клубники нужно еще с весны. Но нельзя взять просто любые удобрения – нужно подобрать именно те, что пойдут вашим кустам с ягодами на пользу.

Интересно Вы даже не могли бы об этом подумать: можно ли сажать гибискус возле дома

Как правильно подкармливать клубнику весной

Для того, чтобы подкормить кусты после холодного сезона, вы можете использовать и народные рецепты, и те средства, что можно купить в магазинах. Главное – придерживаться всех инструкций и выполнить подкормку правильно. Начинать ее можно уже с марта – тогда, когда плюсовая температура будет держаться дольше, чем несколько дней подряд, а заморозки уже закончились.

Первое, что вам нужно сделать – это подготовить кусты. В частности, уберите с них мульчу, сухие листья и усы. Землю перед подкормкой нужно хорошо разрыхлить тяпкой.



Клубнику можно подкармливать минеральными удобрениями / Фото Pexels

Главный выбор у вас будет заключаться между органическими и минеральными удобрениями. Учитывайте, что минеральные лучше всего подходят для удобрения, ведь именно в них содержится азот, что так нужен клубнике для роста и развития.

Вы можете использовать такие минеральные удобрения для клубники:

мочевина – 25 граммов на 10 литров воды;

аммиачная селитра – 25 граммов на 10 литров воды.

А вот если вы выбрали органические удобрения, то могут быть полезными помет и навоз. Эти два вещества обычно смешивают с водой и настаивают в течение нескольких дней.

Также вы можете использовать для подкормки клубники такие средства:

зола;

йод;

дрожжи.

Последние берут в количестве двух пакетов и смешивают с несколькими ложками сахара, а затем разводят в трех литрах воды. После этого смесь нужно оставить настаиваться на час и затем поливать кусты.