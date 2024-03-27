Починати підживлення кущів полуниці потрібно ще із весни. Та не можна взяти просто будь-які добрива – потрібно підібрати саме ті, що підуть вашим кущам із ягодами на користь.

Цікаво Ви навіть не могли б про це подумати: чи можна садити гібіскус біля будинку

Як правильно підживлювати полуницю навесні

Для того, щоб підгодувати кущі після холодного сезону, ви можете використати і народні рецепти, і ті засоби, що можна купити у магазинах. Головне – дотримуватися усіх інструкцій та виконати підживлення правильно. Починати його можна вже із березня – тоді, коли плюсова температура буде триматися довше, ніж кілька днів підряд, а заморозки вже закінчилися.

Перше, що вам потрібно зробити – це підготувати кущі. Зокрема, приберіть із них мульчу, сухе листя та вуса. Землю перед підживленням потрібно добре розпушити сапкою.



Полуницю можна підживлювати мінеральними добривами / Фото Pexels

Головний вибір у вас буде полягати між органічними та мінеральними добривами. Зважайте, що мінеральні найкраще підходять для удобрення, адже саме у них міститься азот, що так потрібен полуниці для росту і розвитку.

Ви можете використати такі мінеральні добрива для полуниці:

сечовина – 25 грамів на 10 літрів води;

аміачна селітра – 25 грамів на 10 літрів води.

А ось якщо ви обрали органічні добрива, то тут можуть бути корисними послід та гній. Ці дві речовини зазвичай змішують із водою та настоюють протягом кількох днів.

Також ви можете використовувати для підживлення полуниці такі засоби:

попіл;

йод;

дріжджі.

Останні беруть у кількості двох пакетів та змішують із кількома ложками цукру, а потім розводять у трьох літрах води. Після цього суміш потрібно залишити настоюватися на годину та потім поливати кущі.