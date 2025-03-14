Подкормите этим огород весной: все будет расти, как на дрожжах

Конец зимы и март – это уже горячая пора для садоводов, ведь участок нужно быстро подготовить для посадок. В том числе и подкормить почву.

Многие огородники пропускают весеннюю подкормку участка, а зря, сообщает 24 Канал. Одно это простое действие может обеспечить растения питанием на весь период вегетации. И если внести удобрения правильно, их может хватить вплоть до осени.

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Какие органические удобрения внести на огород?

Когда готовите грядки к посеву, забывать об органических удобрениях точно не стоит. Почти все они бывают растительного или животного происхождения – и традиционный компост и перегной хорошо обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами, но и имеют ряд недостатков.

Приготовленный у себя на участке компост из растительных остатков может содержать семена сорняков, что быстро прорастет на огороде, приводя к появлению целых колоний этих растений.

из растительных остатков может содержать семена сорняков, что быстро прорастет на огороде, приводя к появлению целых колоний этих растений. Навоз, если же он еще свежий, может привести к ожогам корней растений, а также повышение необходимого количества приводит к тому, что растения вырастают большими, но при этом не дают плодов.

Учитывайте, что органические удобрения – это хороший вариант подкормки, и вносить их можно только до середины июня. А вот в период созревания овощи и ягоды будут нуждаться уже совсем в другой подкормке.

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Органические удобрения нужно использовать осторожно / Фото Pexels

Какие минеральные удобрения внести на участок?

Калийные удобрения – это то, что нужно растениям для развития корневой системы, повышение устойчивости к зимовке, засухи и болезней. Поэтому внести нужно калийную соль – она сможет поддержать здоровье ростков и обеспечить их рост и энергию для развития.

Зато азотные удобрения будут эффективны для всех почв и хорошо растворяются. Вносить их нужно для того, чтобы на растениях активно нарастала зеленая масса. На каждый квадратный метр достаточно будет 300 – 350 граммов азотного удобрения.

Фосфорные удобрения помогают активизировать обменные процессы и формирование корневой системы. Впрочем, нельзя комбинировать фосфорные удобрения с известью или золой, ведь тогда оно потеряет свою эффективность. На один квадратный метр достаточно будет 250 граммов такой подкормки.

Удобнее будет использовать комплексные удобрения, которые содержат все необходимые питательные вещества – например нитрофоска, где уже есть азот, фосфор и калий.