Есть несколько вариантов растений, которые хорошо чувствуют себя на кухне благодаря повышенной влажности и теплу, которое чаще намного теплее, чем в других комнатах. Эти вазоны не являются прихотливыми, поэтому будут хорошо расти.

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Потос

За потосом проще всего ухаживать. Вазон хорошо адаптируется к различным условиям освещения, а еще пускает длинные падалицы с листьями, которые могут свисать где-то с самого высокого уровня кухни.

Филодендрон

Этот вазон также не требует особого ухода. Филодендрон может расти при ярком или среднем непрямом освещении. А еще растение известно свойствами очищения воздуха.



Филодендрон хорошо приживается на кухне / Фото Pexels

Травы

В горшке от вазонов вы можете высадить травы, которые будут еще и полезными, ведь вы постоянно их сможете добавлять в свои блюда. Лучше всего на кухне приживается петрушка, мята, чербец, розмарин, базилик, орегано и кинза.

Суккуленты

Если ваш подоконник на кухне ярко осветливается, то суккуленты являются отличным вариантом. Эти растения накапливают воду в листьях и стеблях, поэтому устойчивы к засухе и неприхотливы в уходе. К популярным видам суккулентов относятся ахеверия, хавортия, алоэ вера, седум и тому подобное.

Растение-паук

За этими растениями проще всего ухаживать. Их продолговатые листья спадают вокруг стебля, а эти обильные ответвления красиво выглядят. Важно лишь избегать размещения вазона под прямым светом.

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Тещин язык

Растение является одним из самых популярных вазонов. Тещин язык хорошо себя чувствует в любом месте – от яркого до слабого освещения.

Африканская фиалка

Если вы любите цветы на кухне, то африканские фиалки заменит комнатные растения. Фиалка будет цвести круглый год, но для этого ее надо держать под непрямым светом и часто поливать.