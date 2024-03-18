Перед тем, как выливать что-то в раковину или класть в нее посуду с остатками пищи, вам нужно узнать, что именно нельзя никогда выбрасывать в раковину. И пренебрежение этими ограничениями может привести к очень неприятным результатам.

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Пищевые отходы

Конечно, не стоит выбрасывать в раковину пакеты, фольгу и остатки разнообразной упаковки. Но есть и менее очевидные вещи, попадания которых в сток стоит избегать – а именно кофейная гуща и заварка для чая. Всем этим отходам место в мусорнике, а не в вашей раковине.

Учитывайте то, что эти вещи могут накапливаться в трубах и затруднять слив воды. Кроме того, они могут вызвать неприятный запах из раковины, если отходы начнут гнить в трубах.

Средства гигиены

Бумага, салфетки и другие средства личной гигиены также нужно выбрасывать в урну, а не в раковину, ведь они могут очень сильно засорить канализацию.

И не обращайте внимания на то, что на некоторых салфетках и туалетной бумаге написано, что он растворяется в воде – полностью материал все-таки не исчезает, и затем забивается в каналах.

Химические вещества

Они могут серьезно загрязнить и вашу воду, и окружающую среду. Поэтому все, что связано с химией, даже если она бытовая, нужно утилизировать в соответствии с инструкцией, указанной на этикетке средства.

Волосы

Конечно, людям с длинными волосами очень хорошо известно, как быстро ими может забиваться слив. Поэтому комок волос с расчески точно нужно выбрасывать не в раковину, а в мусорку. Иначе придется прочищать сифон, потому что волосы очень быстро и надежно забивают канализацию.

Лекарственные препараты

Такие средства так же, как и химия, негативно влияют на воду и окружающую среду, поэтому выбрасывайте их в мусорку, а не в раковину.