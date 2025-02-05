Многие выбрасывают старые вещи без всяких раздумий: ведь так можно освободить пространство для новых, сообщает 24 Канал. Но каждая вещь имеет свою неповторимую энергетику, и если выбросить несколько предметов, можно притянуть к себе беду.

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Любимая одежда

Часто вещи, которые вы надеваете с большим удовольствием, хранят в себе воспоминания и хорошую энергетику. И если их выбросить зимой, это может перебить поток хорошей энергии в вашем доме.

Если вещи износились, лучше отложить их до весны, и избавиться уже тогда.

Сувениры из путешествий

Очень часто сувениры из различных поездок сохраняют в себе дух новых впечатлений и мест. И многие эзотерики убеждены, что выбрасывать зимой такие предметы строго запрещено – это якобы приведет к потере связи с приключениями, а также "высушит" ваше внутреннее богатство.



Сувениры выбрасывать нельзя / Фото Pexels

Старые комнатные растения

Если вы заметили, что цветок заболел, выбрасывать его на помойку нельзя. Особенно важно сохранить горшок, в котором он рос. Его можно наполнить новыми цветами или использовать в декоре. Считается, что если избавиться от горшков и растений зимой, тогда можно навлечь на себя целую череду неудач и несчастий.

Старые носки

Обычно, когда вы замечаете дырку на носке, предмет одежды нужно или заштопать, или сразу отправить на помойку. Но зимой выбрасывать носки, особенно теплые, не советуют – это может привести к потере финансового успеха и удачи. Лучше подождать до наступления тепла, и уже тогда избавиться от шерстяных носков.

Старые тетради и книги

Зимой выбрасывать исписанные тетради не советуют – это вроде бы может принести "застой" в жизнь и лишить вас творческой энергии. И как бы ни хотелось быстрее освободить место на полке для новых книг, лучше отложить тетради в шкаф и выбросить уже тогда, когда начнется весна.