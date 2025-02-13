Если вы заметили несколько вещей у себя на пороге или на дороге, поднимать их не стоит – они могут притянуть в вашу жизнь беду и беду, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

Интересно На какой руке носить красную нить: ответ знают единицы

Иглы и булавки

С помощью обычной булавки вроде бы можно даже разлучить любимых, а игла может притягивать на человека беды и несчастья. Эзотерики убеждены, что металл хорошо втягивает негативную энергию, а булавка, не имеющая отверстия, не позволяет этой энергии убежать.

Так негатив закручивается вокруг предмета, а потом поражает человека, что найдет булавку или иглу. Поэтому поднимать случайно найденные вещи точно не стоит – как и переступать их.

Хлеб

Переступать через хлеб – это очень плохая примета. Этот продукт часто передавали друг другу в дар, и на него вроде бы также можно было навести порчу. Так человека лишали богатства и обрекали на бедность – и то же самое может постигнуть и человека, что переступит через буханку.



Через хлеб переступать нельзя / Фото Pexels

Зеркало

Это – очень мощный инструмент многих колдунов и ведьм. С его помощью можно навести сильные порчи и даже навлечь на человека болезни. Поэтому если вы заметили зеркало, стоящее близко к вашей входной двери или возле дома, не стоит смотреть в него или переступать через него, если оно лежит.

Лучше всего будет взять перчатки и избавиться от предмета.