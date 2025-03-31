6 вещей, которые никогда нельзя класть в стиральную машинку: будьте очень осторожны

Есть некоторые предметы, которые нельзя бросать в стиральную машинку, поскольку они могут испортить бытовой прибор. Ошибочно большинство людей думают, что в стиральную машинку можно поставить все, но это далеко не так. Список вещей, которые нельзя стирать в стиральной машинке даже может удивить.

Хотя большинство вещей могут выдержать стирку, лучше все же отложить эту идею, поскольку высокая температура и вращение барабана может уничтожить изделие, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Очень деликатные ткани

Не стоит стирать одежду и обувь из деликатных материалов, чтобы не повредить их. Будьте осторожны с замшей, кожей, резиной, винилом, шелком, бархатом, шерстью и тафтой.

Ткани с легковоспламеняющимися химикатами

Не стоит класть в машинку предметы домашнего обихода, различные тряпки для очистки от моторного масла или растворителя краски. Высокая температура в процессе стирки и сушки может привести к возгоранию.

Ткани батик

Лучше не стирать в стиральной машине ткани батик. Их цвета во время стирки могут выцветать или линять. Вместо машинной стирки лучше использовать ручную с применением мягкого моющего средства для деликатных тканей. Во время стирки и сушки следует избегать высоких температур.



В стиральной машинке можно стирать не все / Фото Pexels

Ковры

Не стоит стирать в машинке ковры, если они из шерсти, джута или мохнатой ткани, поскольку они не совсем подходят для стирки.

Перегрузка барабанами

Слишком много вещей стирать нельзя, поэтому лучше разделить на две загрузки и не пытаться все запихнуть в барабан. Перегруженная правильная машинка может создать дополнительную нагрузку на девайс.

Кстати! Электроэнергию можно экономить, если запускать стиральную машину в определенные часы. Когда именно это надо делать – читайте в нашем материале.

Большое количество моющего средства

Не надо наливать в стиральную машинку больше средства, надеясь на то, что это поможет лучше постирать вещи. Наоборот, такое действие нанесет больше вреда машинке и одежде, потому что приведет к пересушиванию и увеличению времени цикла стирки.