6 речей, які ніколи не можна класти в пральну машинку: будьте дуже обережними

Є деякі предмети, які не можна кидати в пральну машинку, оскільки вони можуть зіпсувати побутовий прилад. Помилково більшість людей думають, що у пральну машинку можна поставити все, але це далеко не так. Список речей, які не можна прати в пральній машинці навіть може здивувати.

Хоча більшість речей можуть витримати прання, краще все ж таки відкласти цю ідею, оскільки висока температура та обертання барабана може знищити виріб, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Читайте також Позбудетеся молі назавжди: лайфхак від турецьких господинь

Дуже делікатні тканини

Не варто прати одяг та взуття з делікатних матеріалів, щоб не пошкодити їх. Будьте обережними із замшею, шкірою, гумою, вінілом, шовком, оксамитом, вовною й тафтою.

Тканини з легкозаймистими хімікатами

Не варто класти в машинку предмети домашнього вжитку, різні ганчірки для очищення від моторної оливи чи розчинника фарби. Висока температура в процесі прання й сушіння може призвести до загорання.

Тканини батик

Краще не прати в пральній машині тканини батик. Їхні кольори під час прання можуть вицвітати чи линяти. Замість машинного прання краще використовувати ручне із застосуванням м’якого миючого засобу для делікатних тканин. Під час прання та сушіння треба уникати високих температур.



У пральній машинці можна прати не все / Фото Pexels

Килими

Не варто прати в машинці килими, якщо вони з вовни, джуту чи волохатої тканини, оскільки вони не зовсім підходять для прання.

Перевантаження барабанами

Занадто багато речей прати не можна, тому краще розділити на два завантаження й не намагатися все запхати в барабан. Перевантажена правильна машинка може створити додаткове навантаження на девайс.

До речі! Електроенергію можна економити, якщо запускати пральну машину в певні години. Коли саме це треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Велика кількість миючого засобу

Не треба наливати в пральну машинку більше засобу, надіючись на те, що це допоможе краще випрати речі. Навпаки, така дія завдасть більше шкоди машинці та вбранню, бо призведе до пересушування й збільшення часу циклу прання.