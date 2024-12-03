Эзотерики убеждены, что далеко не все вещи можно одалживать другим людям, сообщает 24 Канал. Есть такие предметы, которые нужно всегда держать в доме и не отдавать даже самым близким.

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Соль

Если к вам заходит соседка и просит одолжить соли, никогда не соглашайтесь. Соль – это мощный энергетический компонент, который хранит в себе немало информации. Можно привлечь к себе неприятности в любви, деньгах или работе.

Но это не значит, что нужно отпускать человека с пустыми руками – вместо того, чтобы дать немного соли в долг, дайте ее просто так, не ожидая возврата.

Одежда

Одежда, которую человек регулярно носит, со временем заряжается его энергетикой. И именно поэтому давать ее в пользование людям, в чьих намерениях вы не уверены – это не лучшая идея. Если вам жизненно необходимо получить чью-то одежду или одолжить ее – возьмите за это плату или заплатите сами.

Сумма может быть чисто символической – монетка или гривна.



Одежду не стоит одалживать / Фото Pexels

Веник

Наши предки были убеждены, что веник – это мощный элемент дома, и с его помощью от мусора избавляются не только физически, но и духовно. На веник читали заговоры, и он также служил оберегом от нечистой силы.

Если отдать веник кому-то другому, можно лишить себя защиты и привлечь в дом неудачи.

Драгоценности

Драгоценные камни также имеют очень мощную энергетику, и с ними уже нельзя провернуть фокус с дарением или "продажей". Золото не такое опасное, как серебро, впрочем, вам все же стоит остерегаться давать в долг любые украшения.

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Зеркало

Одалживать зеркала другим людям – это действительно плохая примета, даже если речь идет о небольшом карманном зеркальце. Учитывайте, что предки считали зеркало практически порталом в другой мир, и одолжив его кому-то другому вы можете вынести из дома положительную энергетику.