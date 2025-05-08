Дом издавна предки пытались защитить в различные способы. И разные вещи, которые якобы имеют магические свойства – это один из них, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Коврик

Коврик перед порогом нужен не только для того, чтобы вытирать грязные ботинки перед тем, как заходить в дом. Оказывается, он может быть неким символом удачи, например четырехлистный клевер или счастливая монетка.

Поэтому когда выбираете коврик, учитывайте также то, что лучше бы ему быть долговечным – ведь чем дольше лежит коврик, тем больше удачи он притягивает. Кроме того, верят, что особенно удачными будут зеленый и красный цвета – именно их обычно ассоциируют с достатком и богатством.



Коврик может защищать дом / Фото Pexels

Фигурка гнома

Обычный керамический гномик или фигурка домового, что ставят у порога – это не только украшение, но и защита дома. Кроме того, это вроде бы приглашение для хорошей энергетики уютно устроиться в доме.

Впрочем, опытные эзотерики убеждены, что лучше этот аксессуар прятать от посторонних глаз, чтобы не сглазить.

Кстати, защитой может служить не только керамический гном. Ранее мы рассказывали, какие цветы посадить во дворе, чтобы защититься от дурного глаза.

Ветка лавра

Лавровое дерево издавна считали символом успеха и победы. Поместите лавровую веточку у порога, и она поможет в том, чтобы привлечь в дом положительную энергетику. Также существует поверье о том. что лавр может поглощать негатив и создавать в доме положительную энергетику.