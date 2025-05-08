Оселю здавна предки намагалися захистити у різноманітні способи. І різні речі, які начебто мають магічні властивості – це один з них, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Килимок

Килимок перед порогом потрібний не тільки для того, аби витирати брудні черевики перед тим, як заходити у дім. Виявляється, він може бути таким собі символом удачі, як-от чотирилиста конюшина чи щаслива монетка.

Тож коли обираєте килимок, зважайте також на те, що краще б йому бути довговічним – адже що довше лежить килимок, то більше удачі він притягує. Окрім того, вірять, що особливо вдалими будуть зелений та червоний кольори – саме їх зазвичай асоціюють з достатком та багатством.



Килимок може захищати дім / Фото Pexels

Фігурка гнома

Звичайний керамічний гномик чи фігурка домовика, що ставлять біля порогу – це не тільки прикраса, але й захист дому. Окрім того, це начебто запрошення для доброї енергетики затишно влаштуватися в оселі.

Втім, досвідчені езотерики переконані, що краще цей аксесуар ховати від сторонніх очей, аби не зурочити.

До речі, захистом може слугувати не тільки керамічний гном. Раніше ми розповідали, які квіти посадити на подвір'ї, аби захиститися від лихого ока.

Гілка лавра

Лаврове дерево здавна вважали символом успіху та перемоги. Помістіть лаврову гілочку біля порога, і вона допоможе у тому, аби привабити в оселю позитивну енергетику. Також існує повір'я про те. що лавр може поглинати негатив та створювати у домі позитивну енергетику.