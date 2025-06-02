Если вы готовитесь к переезду, или же просто перебираете старые вещи и хлам, вы можете наткнуться на немало неожиданных находок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И некоторые из них лучше выбросить сразу, а не складывать в шкафы.

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Неношеная старая одежда

Если одежда вам не подходит, не создает комфорта и вышла из моды, вам она точно не нужна. То же касается и вещей, на которых появились дырки, потертости или другие признаки старения. Правило заключается в том, что если вы не одевали вещь в течение года, вы, вероятно, и не будете скучать по ней.

Старая мебель

Если вы купили новый стол, нет смысла держать в кладовке старый на случай, если он вам когда-нибудь понадобится. Скорее всего, эта старая мебель просто годами будет занимать место в ваших шкафах, комнатах и гаражах, и так никогда и не будет использована.



Старую мебель не нужно хранить дома / Фото Pexels

Остатки краски

Если вы делали ремонт, и у вас осталось совсем немного краски, побелки, обоев или чего-то другого, хранить их годами нет никакого смысла. Если вы впоследствии снова начнете ремонт, гораздо более разумным решением будет купить новую краску, ведь старая к тому моменту уже испортится.

Товары для младенцев и детей

Если какие-то вещи уже не подходят вашему ребенку по размеру или возрасту, не стоит из-за сентиментальности хранить каждую рубашку, штаны и ботинки – вы можете смело пожертвовать эти вещи или передать друзьям.

То же касается и материалов для рукоделия и творчества, которых вы не касались годами.

Старое постельное белье

Если у вас дома есть дырявые простыни, загрязненные скатерти и потертые полотенца, нет никакого смысла держать их в доме дальше. Время от времени все эти вещи нужно обновлять, и это нормально. Тщательно пересмотрите все вещи в своем шкафу для постельного белья – и все, что порвалось, больше не подходит к вашему стилю, или имеет пятна, должно остаться в прошлом.

Дополнительная посуда

Сколько пищевых контейнеров, кастрюль и сковородок вы используете на самом деле? Вся старая, изношенная и непригодная к использованию посуда должна исчезнуть с ваших полок, чтобы освободить место для новой.

Но старые сковородки еще можно обновить. Ранее мы уже рассказывали, как почистить сковородку снаружи от черного нагара.

Старая электроника

Когда вы в последний раз пользовались DVD-проигрывателем? Если вы уже не можете вспомнить, тогда нет смысла держать его дома – как и кипы старых кассет. То же касается и мобильных телефонов, компьютеров и радиоприемников.