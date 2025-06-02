Якщо ви готуєтеся до переїзду, або ж просто перебираєте старі речі та мотлох, ви можете наштовхнутися на чимало несподіваних знахідок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та деякі з них краще викинути одразу, а не складати у шафи.

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Неношений старий одяг

Якщо одяг вам не підходить, не створює комфорту та вийшов з моди, вам він точно не потрібний. Те саме стосується і речей, на яких з'явилися дірки, потертості чи інші ознаки старіння. Правило полягає у тому, що якщо ви не одягали річ протягом року, ви, ймовірно, і не сумуватимете за нею.

Старі меблі

Якщо ви купили новий стіл, немає сенсу тримати у коморі старий на випадок, якщо він вам коли-небудь знадобиться. Скоріш за все, ці старі меблі просто роками займатимуть місце у ваших шафах, кімнатах та гаражах, і так ніколи й не будуть використані.



Старі меблі не потрібно зберігати вдома / Фото Pexels

Залишки фарби

Якщо ви робили ремонт, і у вас залишилося зовсім трохи фарби, побілки, шпалер чи чогось іншого, зберігати їх роками немає жодного сенсу. Якщо ви згодом знову розпочнете ремонт, набагато більш розумним рішенням буде купити нову фарбу, адже стара до тієї миті вже зіпсується.

Товари для немовлят та дітей

Якщо якісь речі вже не підходять вашій дитині за розміром чи віком, не варто через сентиментальність зберігати кожну сорочку, штани та черевики – ви можете сміливо пожертвувати ці речі чи передати друзям.

Те саме стосується і матеріалів для рукоділля та творчості, яких ви не торкалися роками.

Стара постільна білизна

Якщо у вас вдома є діряві простирадла, забруднені скатертини та потерті рушники, немає жодного сенсу тримати їх в оселі далі. Час від часу усі ці речі потрібно оновлювати, і це нормально.. Ретельно перегляньте усі речі у своїй шафі для постільної білизни – і все, що порвалося, більше не підходить до вашого стилю, або ж має плями, має лишитися у минулому.

Додатковий посуд

Скільки харчових контейнерів, каструль та сковорідок ви використовуєте насправді? Увесь старий, зношений та непридатний до використання посуд має зникнути з ваших полиць, аби звільнити місце для нового.

Та старі сковорідки ще можна оновити. Раніше ми вже розповідали, як почистити сковорідку зовні від чорного нагару.

Стара електроніка

Коли ви востаннє користувалися DVD-програвачем? Якщо ви вже не можете пригадати, тоді немає сенсу тримати його вдома – як і стоси старих касет. Те саме стосується й мобільних телефонів, комп'ютерів та радіоприймачів.