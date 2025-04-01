Эти 5 орехов самые полезные для вашего здоровья: стоит добавить их на тарелку

Существуют сотни разновидностей орехов, и каждый из них имеет свои уникальные характеристики и питательный профиль. Но все из них полезны, ведь содержат здоровые жиры и белок.

Каждый орех может предложить что-то уникальное для вашего здоровья. Впрочем, некоторые из них имеют более сбалансированные пищевые профили, чем другие, сообщает 24 канал со ссылкой на Real Simple.

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Грецкие орехи

Да, обычные грецкие орехи являются одними из самых полезных из всех, делится диетолог Мэгги Мун. Что делает их особенно полезными – так это концентрация растительных жиров омега-3, которые являются противовоспалительными и могут улучшить структуру и функцию клеток мозга. Исследования также указывают, что грецкие орехи способны улучшить настроение и память.

Они также наполнены питательными веществами, и их легко добавить в свой рацион: вы можете посыпать ими овсяную кашу, добавлять в веганские "мясные" заменители и тому подобное.



Грецкие орехи очень полезны / Фото Pexels

Миндаль

Хотя орехи в основном связаны с обеспечением здоровыми жирами, они также наполнены и многими другими питательными веществами. Например, вы можете попробовать есть больше богатого кальцием миндаля. Это – единственный орех, обеспечивающий вас значительным количеством кальция.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о 5 закусках с кальцием, которые помогут укрепить кости и зубы.

Кроме того, стоит отметить и преимущества миндаля для восстановления мышц. Употребление его в течение 4 недель может помочь компенсировать повреждения мышц и улучшить сохранение силы у взрослых людей, занимающихся физическими упражнениями.

Арахис

Технически арахис – это бобовая культура, но часто к нему относятся, как к ореху. И его рекомендуют есть, ведь арахис является хорошим и доступным источником витаминов группы В. В нем также достаточно магния и белка, а также арахис содержит антиоксидант, называется ресвератрол, который может уменьшать воспаление в организме.

Фисташки

Орехи обеспечивают белок, но большинство орехов являются неполноценными белками – это значит, что они не содержат всех девяти незаменимых аминокислот. И хотя вы можете комбинировать различные растительные белки, чтобы создать полноценный белок, фисташки – это уже полноценный пакет и единственный вид орехов, содержащий все аминокислоты.

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Они также богаты полезными для сердца ненасыщенные жиры и полезные антиоксиданты. Кроме того, исследования обнаружили, что в фисташках из всех орехов содержится больше всего калия.

Пекан

Пекан – это хороший источник многих питательных веществ, но особенно много в этом орехе содержится антиоксидантов. Это значит, что эти орехи помогают бороться со свободными радикалами и поддерживают здоровье сердцу, мозга и иммунитета.