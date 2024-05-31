Со временем кутикула волос утолщается, становится все более прочной и хуже поддается воздействию пигментов, и даже благодаря окрашиванию не всегда удается достичь плотного цвета и насыщенного оттенка.

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Как красить волосы с сединой

С появлением седины многие начинают задумываться о том, каким именно способом ее можно лучше маскировать: то ли закрашивать полностью, или слегка тонировать, или же вообще просто оставлять волосы белыми.

И окрашивание седины – это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Волосы становятся более жесткими, а это затрудняет проникновение пигментов внутрь. А учитывая то, что в седых волосах нет привычной пигментации, иногда приходится вносить коррективы в привычный способ окрашивания.

Как выбрать цвет для окрашивания седины

Результат окрашивания волос может зависеть от действительно большого количества факторов – от того, насколько седые волосы, какого типа и цвета краска и тому подобное. И результат этот может быть достаточно непредсказуем, даже если вы используете оттенок краски, который близок к вашему собственному. Поэтому нужно заранее продумать, в какой цвет красить седые волосы.

Если седины немного, и в общей массе волос она не очень заметна, тогда эксперты советуют выбирать натуральный цвет, или же брать оттенок на несколько тонов светлее. Так, даже если краска не полностью покроет седину, это будет не слишком заметно.



Красить седые волосы нужно тщательно / Фото Pexels

А вот когда седины уже много, тогда можно и выбирать цвет, который отличается от натурального. Впрочем, когда вы проводите любой эксперимент, нужно придерживаться нескольких базовых правил.

Прежде всего, обратите внимание на цветотип. Если вы блондинка от природы, не стоит сразу хвататься за темную краску – лучше сделать этот переход постепенным и протестировать промежуточные оттенки. А если вы хотите иметь светлые волосы, учтите то, что далеко не всегда светлые краски эффективно закрашивают седину – дело в том, что им может просто не хватать интенсивности пигмента.

Лучше всего для того, чтобы закрыть седину, подойдут теплые и мягкие натуральные оттенки: темный шатен, русый, различные оттенки каштанового, шоколадный.