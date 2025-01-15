Не секрет, что разная древесина может гореть по-разному. Некоторые виды очень хорошо подходят для отопления дома, а другие только тлеют и создают немало сажи, сообщает 24 Канал. Поэтому нужно разобраться, какие дрова держать наготове у печки, а от которых можно избавиться без сожаления.

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Какие дрова дольше всего горят?

Если вы ищете дрова, которые будут гореть дольше, тогда нужно обратить внимание на лиственные породы – в частности на граб, вяз и бук. Также оптимальным вариантом может стать береза, ведь она дает ровное и жаркое пламя. Вот только не все ее любят из-за того, что и сажи после нее остается немало.

Поэтому если вам нравится огонь от нее, но не устраивает засорение дымохода, ее можно заменить на хорошо высушенный клен.

Неплохим топливом также считается и акация – она будет долго и гореть, и тлеть. Впрочем, с ней могут возникнуть проблемы в раскалывании.



Некоторые дрова горят долго / Фото Pexels

А если у вас нет времени и возможности хорошо просушить дрова, можно использовать ясень и боярышник – это едва ли не единственные породы дерева, которые неплохо горят даже не полностью просушенными.

Среди деревьев, что дадут не только тепло, но и приятный запах в доме – дрова из груши и яблони. Кстати, к обычным дровам можно подложить еще и несколько веточек вишни – так вы получите невероятный ароматный букет.

Впрочем, лучшими дровами для отопления дома считается все же дуб. Его древесина плотная, а это значит, что она долго будет гореть, не оставлять очень много сажи и давать приятный аромат в дом и немало тепла. Кроме того, после дуба останется и долго тлеющий уголь.

Какими породами деревьев нельзя топить печь?

Прежде всего, не стоит выбирать мягкие породы деревьев – например, сосну и тополь. Кстати, сосна и ель опасны еще и тем, что через смолы в составе могут легко засорить дымоход, а также образуют немало сажи.