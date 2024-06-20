Для того, чтобы не сбиться с пути правильного питания, вам нужно заранее найти заменители любимым сладостям. И диетолог София Тернер поделилась несколькими вариантами, которые могут вам понравиться.
Интересно Пора есть больше капусты: 5 неожиданных полезных свойств овоща
Сыр и ананас
Сыр – это продукт, насыщенный белком, поэтому он поможет ускорить ваш метаболизм благодаря термическому эффекту пищи. Это означает, что ваше тело сжигает больше калорий, когда переваривает белок, чем жиры и углеводы.
Кроме того, белок помогает сохранить мышечную массу, а это является решающим для того, чтобы поддерживать быстрый метаболизм. Но для того, чтобы превратить сыр в сладости, добавьте к нему ананас, который содержит полезный фермент бромелайн – он обладает противовоспалительными свойствами и помогает в пищеварении.
Черничные овсяные кексы с черникой
Овсяные кексы с черникой – это отличный вариант, как для сладостей. Они станут не только вкусной закуской, но могут принести еще и большую пользу для вашего метаболизма.
В них содержатся и антиоксиданты, сложные углеводы и растворимую клетчатку, которые будут чрезвычайно полезны для вас.
Парфе из греческого йогурта
Греческий йогурт – это продукт, который является невероятным источником белка, поэтому он играет решающую роль в том, что вы будете чувствовать себя сытыми и сможете поддерживать работу мышц. Сочетание белка и пробиотиков может улучшить пищеварение и эффективность метаболизма.
А вот ягоды сочетают сладость и низкую калорийность. Кроме того, в них можно найти немало антиоксидантов и клетчатки.
Закуски могут быть сладкими и полезными одновременно / Фото Pexels
Вишни и грецкие орехи
Это сочетание будет не только очень вкусным и питательным. Они известны своими питательными свойствами и помогают ослабить окислительный стресс и уменьшить воспаление в организме.
Зато орехи богаты омега-3 жирные кислоты и полифенолы, поэтому эта закуска будет иметь мощное противовоспалительное действие и ускорять метаболизм.
Миндаль в черном шоколаде
Миндаль – это продукт, наполненный флавоноидами и полифенолами, которые могут улучшить метаболизм и чувствительность к инсулину. Зато темный шоколад может защитить клетки от повреждений, уменьшить воспаление и даже улучшить общее состояние здоровья.