Для того, чтобы не сбиться с пути правильного питания, вам нужно заранее найти заменители любимым сладостям. И диетолог София Тернер поделилась несколькими вариантами, которые могут вам понравиться.

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Сыр и ананас

Сыр – это продукт, насыщенный белком, поэтому он поможет ускорить ваш метаболизм благодаря термическому эффекту пищи. Это означает, что ваше тело сжигает больше калорий, когда переваривает белок, чем жиры и углеводы.

Кроме того, белок помогает сохранить мышечную массу, а это является решающим для того, чтобы поддерживать быстрый метаболизм. Но для того, чтобы превратить сыр в сладости, добавьте к нему ананас, который содержит полезный фермент бромелайн – он обладает противовоспалительными свойствами и помогает в пищеварении.

Черничные овсяные кексы с черникой

Овсяные кексы с черникой – это отличный вариант, как для сладостей. Они станут не только вкусной закуской, но могут принести еще и большую пользу для вашего метаболизма.

В них содержатся и антиоксиданты, сложные углеводы и растворимую клетчатку, которые будут чрезвычайно полезны для вас.

Парфе из греческого йогурта

Греческий йогурт – это продукт, который является невероятным источником белка, поэтому он играет решающую роль в том, что вы будете чувствовать себя сытыми и сможете поддерживать работу мышц. Сочетание белка и пробиотиков может улучшить пищеварение и эффективность метаболизма.

А вот ягоды сочетают сладость и низкую калорийность. Кроме того, в них можно найти немало антиоксидантов и клетчатки.



Закуски могут быть сладкими и полезными одновременно / Фото Pexels

Вишни и грецкие орехи

Это сочетание будет не только очень вкусным и питательным. Они известны своими питательными свойствами и помогают ослабить окислительный стресс и уменьшить воспаление в организме.

Зато орехи богаты омега-3 жирные кислоты и полифенолы, поэтому эта закуска будет иметь мощное противовоспалительное действие и ускорять метаболизм.

Миндаль в черном шоколаде

Миндаль – это продукт, наполненный флавоноидами и полифенолами, которые могут улучшить метаболизм и чувствительность к инсулину. Зато темный шоколад может защитить клетки от повреждений, уменьшить воспаление и даже улучшить общее состояние здоровья.