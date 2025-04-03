Какой картофель лучше всего для посадки: крупный или мелкий

Уже не за горами посадка картофеля, а это значит, что пора определиться с посадочным материалом. Ведь правильный его выбор это ключевой шаг к богатому урожаю.

Одна из основных вещей, от которой зависит, сколько картофеля вы соберете с каждого куста осенью – это правильный выбор посадочного материала, сообщает 24 Канал. И многие огородники не знают, какого размера должен быть картофель для посадки.

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Какого размера должен быть картофель для посадки?

Идеальный вес семенного картофеля должен быть примерно 40 – 100 граммов. По размеру такая картофелина будет напоминать куриное яйцо. Именно этот размер может обеспечить оптимальное количество питательных веществ, чтобы растение хорошо проросло и развивалось впоследствии.

Зато мелкий картофель будет недостаточно питательным для хорошего роста куста. А вот большой клубень может иметь свои особенности.

Большой картофель в целом можно использовать для посадки – и с соблюдением некоторых условий. В частности, перед тем, как класть картофель в лунки, его нужно разрезать на несколько частей, чтобы на каждой из них было по несколько ячеек. Так вы можете обеспечить хорошее прорастание и равномерное распределение питательных веществ.



Для посадки лучше всего выбирать средний картофель / Фото Pexels

Впрочем, использование большого клубня – это не идеальный вариант. На самом деле он имеет свои недостатки: он не спешит выпускать корни, ведь использует запас питания с материнского клубня. Поэтому использование большого картофеля не приведет к большому урожаю. Наоборот – скорее всего, картофель с такого куста будет мелкий, и его будет не очень много.

Но вот несколько важных факторов, на которые нужно обратить внимание при выборе семенного картофеля:

он должен быть чистым и здоровым, без повреждений или признаков болезней;

на клубне должно быть как можно больше глазков – тогда он выпустит больше побегов, а это способствует хорошему урожаю;

лучший размер – как куриное яйцо, а вот большую картошку советуют уже разрезать.

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Когда сажать картофель весной?

Лучшие сроки для посадки картофеля – это когда на глубине почвы в 10 сантиметров уже есть среднесуточная температура в 6 – 8 градусов. В южных и центральных регионах такие условия обычно наступают в первой половине – середине апреля. А вот на западе и на севере – во второй и третьей декаде месяца.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно положить в лунку к картофелю, чтобы он дал максимальный урожай.