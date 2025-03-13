Лучший чай для продления жизни: стоит пить его каждый день

Чашка чая – это то, что нужно многим людям, чтобы проснуться, отдохнуть во время работы или подготовиться ко сну. Это универсальный и чрезвычайно популярный напиток, который, оказывается, также может принести и пользу.

Многие ищут различные способы поддержать долголетие и здоровый образ жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И сделать это можно, просто выпивая чашку полезного и насыщенного питательными веществами зеленого чая.

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Зеленый чай уменьшает окислительный стресс

Окислительный стресс вызывается накоплением свободных радикалов или нестабильных молекул, повреждающих здоровые клетки. Спровоцировать его может немало факторов – плохой сон, употребление алкоголя, стресс или загрязнение окружающей среды.

Зеленый чай наполнен антиоксидантами, и они могут поддерживать долголетие и уменьшать окислительный стресс и усиливать защиту организма.

Замедляет старение клеток

Поскольку антиоксиданты зеленого чая могут тормозить окислительный стресс и воспаление, они также способствуют более долгой жизни ваших клеток. А это имеет решающее значение для замедления старения. Это может уменьшить хроническое воспаление, улучшить функцию ткани и улучшить восстановление тканей, так поддерживая продолжительность жизни.



Зеленый чай очень полезен для клеток организма / Фото Pexels

Поддерживает здоровье кишечника

Кишечник влияет на очень много различных аспектов нашего здоровья, в том числе и на умственные функции, иммунитет и, конечно же, на долголетие. Помня об этом, вы можете добавить в рацион некоторые полезные для кишечника продукты – например йогурт или кимчи.

Впрочем, зеленому чаю также найдется место в этом списке: антиоксиданты этого напитка улучшают здоровье кишечника, поддерживают полезные бактерии и уменьшают воспаление.