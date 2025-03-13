Найкращий чай для продовження життя: варто пити його кожен день

Чашка чаю – це те, що потрібно багатьом людям, аби прокинутися, відпочити під час роботи чи підготуватися до сну. Це універсальний і надзвичайно популярний напій, який, виявляється, також може принести й користь.

Чимало людей шукають різні способи підтримати довголіття та здоровий спосіб життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І зробити це можна, просто випиваючи чашку корисного й насиченого поживними речовинами зеленого чаю.

Цікаво Їх обожнюють всі дачники: найкращі сорти огірків, які дають великий врожай

Зелений чай зменшує окислювальний стрес

Окислювальний стрес спричинюється накопиченням вільних радикалів чи нестабільних молекул, що пошкоджують здорові клітини. Спровокувати його може чимало факторів – поганий сон, вживання алкоголю, стрес чи забруднення навколишнього середовища.

Зелений чай наповнений антиоксидантами, і вони можуть підтримувати довголіття та зменшувати окислювальний стрес та посилювати захист організму.

Уповільнює старіння клітин

Оскільки антиоксиданти зеленого чаю можуть гальмувати окислювальний стрес та запалення, вони також сприяють довшому життю ваших клітин. А це має вирішальне значення для сповільнення старіння. Це може зменшити хронічне запалення, покращити функцію тканини та покращити відновлення тканин, так підтримуючи тривалість життя.



Зелений чай дуже корисний для клітин організму / Фото Pexels

Підтримує здоров'я кишківника

Кишківник впливає на дуже багато різноманітних аспектів нашого здоров'я, зокрема й на розумові функції, імунітет та, звісно ж, на довголіття. Пам'ятаючи про це, ви можете додати до раціону деякі корисні для кишківника продукти – як-от йогурт чи кімчі.

Втім, зеленому чаєві також знайдеться місце в цьому списку: антиоксиданти цього напою покращують здоров'я кишківника, підтримують корисні бактерії та зменшують запалення.