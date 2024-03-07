Когда сажать нарциссы: запомните эти месяцы

Весна – время разнообразия красивых весенних цветов. Но для того, чтобы они радовали глаз их надо высаживать заранее. Это касается нарциссов. Сажать их весной уже поздно, впрочем запомните себе, когда именно это нужно сделать в этом сезоне.

Нарцисс является неприхотливым цветком, поэтому вырастить его сможет даже новичок. Они отличаются среди других цветов нежным ароматом и ненавязчивым оттенком меда.

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Эти цветы лояльны к составу почвы, освещению, уровню увлажненности и даже устойчивы к большинству болезней. Немалым плюсом этих цветов является то, что они очень легко размножаются. От одной луковички отрастает много других, из которых потом вырастут цветы. Если хотите, чтобы в вашем саду или клумбе росли эти красивые весенние цветы – узнайте, когда же их надо сажать.



Когда сажать нарциссы – названо идеальное время / Фото Pexels

Когда надо сажать нарциссы

Нарциссы высаживают в конце лета и осенью. Лучшим периодом считается вторая половина августа – середина сентября.

Период посадки может смещаться в зависимости от региона и климата, в котором вы живете. Основное требование – это температура почвы. Она должна быть в пределах 8 – 10°С и быть такой хотя бы две недели. Это важно для того, чтобы цветок успел сформировать корневище и не начал прорастать.

На Киевщине нарциссы можно высаживать с первых дней августа, в южных областях – в конце сентября и в начале октября, а вот центральная, западная и восточная часть Украины может придерживаться традиционных сроков посадки.