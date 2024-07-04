Сколько времени "живет" кофе: все, что важно знать о сроке годности заваренного напитка

Заваренный кофе, как и любой другой пищевой продукт, имеет свой жизненный цикл. И, зная о его особенностях, удастся каждый раз наслаждаться свежим и ароматным напитком.

Бариста считают, что эспрессо "живет" 10 – 30 секунд с момента приготовления, рассказывают Porady 24. В то же время жизнь качественного кофе длится от 3 до 30 минут и только после этого начинается деградация его свойств.

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Что означает этот процесс и что на самом деле происходит с напитком после заваривания, разбираемся подробнее вместе с украинским производителем кофе Gemini.

Завершение жизненного цикла кофе

От бариста и знатоков этого напитка можно услышать фразу "кофе умер". Однако речь идет вовсе не о том, что кофейная культура исчерпала себя и уходит в прошлое. Все значительно проще.

Термином "кофе умер" описывают ухудшение его вкуса, аромата и внешнего вида. Свои лучшие свойства напиток сохраняет в течение определенного времени после приготовления. Далее же он теряет интенсивный аромат и становится горьким на вкус из-за окисления.

Эту особенность очень давно заметили в Италии. Там даже родилась традиция пить кофе прямо за барной стойкой – сразу после приготовления напитка. Такое кофепитие – часть итальянского образа жизни. Любимый эспрессо, которое обожают итальянцы, выпивается за несколько глотков.

Кофе в Италии пьют сразу после приготовления, чтобы полноценно насладиться его вкусом и ароматом. Если не выпить напиток вовремя, то он окислится, изменит температуру и потеряет "крема".

Рассмотрим этапы завершения жизненного цикла кофе подробнее на примере эспрессо.

Окисление эспрессо

Эспрессо готовится из мелко помолотых кофейных зерен, которые завариваются под высоким давлением в горячей воде. Во время процесса приготовления из зерен извлекаются различные соединения, которые придают аромат и вкус напитку (водорастворимые сахара, кислоты, аминокислоты, масла и т.д.).

Когда кислород из воздуха реагирует с соединениями в эспрессо, происходит процесс окисления. Поэтому чем дольше чашка с кофе стоит, тем дольше напиток окисляется, в результате чего ухудшается его вкус.

Изменение температуры

На вкус эспрессо влияет и колебания температуры. Лучше всего употреблять кофе тогда, когда его температура составляет 82 – 88°C. Когда эспрессо остынет, вкус станет не таким выраженным.

Расслаивание пенки

Свежесваренный эспрессо имеет 3 слоя, которые состоят из:

органических кислот;

сахаров;

дубильных веществ.

Учитывая эту многослойность, эспрессо нужно перемешать перед употреблением. Это поможет сбалансировать вкус.

В то же время в середине кофейного зерна есть жиры, масла и липиды. Именно они влияют на образование "крема" – пенки на поверхности напитка. Однако растворяется она относительно быстро. Чтобы не допустить этого эспрессо рекомендуют употреблять в первую минуту после приготовления.



Пенка на поверхности образуется во время заваривания / Фото Shutterstock

Можно ли оставить натуральный сваренный кофе в чашке

Конечно, если не выпить черный заваренный кофе сразу – трагедии не будет. Ведь чашка черного кофе останется пригодной для питья почти сутки. Да, за это время он практически потеряет свой вкус и аромат, но и не будет представлять угрозы здоровью. А вот молоко в кофе сокращает время хранения в разы. Кофе с молоком или сливками безопасно пить только в течение двух часов после того, как он постоит при комнатной температуре.

Обычному кофе со льдом практически ничего не угрожает в течение суток. Но стоит учесть, что когда лед растает, вкус кофе станет водянистым и значительно менее выраженным. Поэтому медлить все же не стоит.

Если же вас интересует, как долго кофе может храниться, прежде чем он потеряет вкус, ответ – в среднем 30 минут.

Как "продлить жизнь" кофе?

На самом деле, кофе может сохранять свои вкусовые и ароматические свойства определенное время, но для этого нужно выбирать высококачественные зерна, а также обращать внимание стоит на вид заваривания. Лучше всего для этого выбирать фильтр и колд брю.



Термос лучше всего сохраняет вкус кофе / Фото Shutterstock

Приготовленный фильтр-кофе, перелитый в специальный герметичный термос, сохраняет свой вкус в течение 6 – 8 часов. Такой эффект объясняется тем, что термосы сохраняют потенциал вкуса кофе, минимизируя внешние воздействия.

Кстати. Именно поэтому так важно переспрашивать бариста в кафе когда был сварен фильтр. Если кофе стоит в термосе более 8 часов, вряд ли вам удастся насладиться его тончайшими нотками.

Еще одна альтернатива для длительного употребления – колд брю. Этот кофе имеет более долгий срок хранения по сравнению с другими напитками. Готовится колд брю путем настаивания молотых кофейных зерен в холодной воде. Только на само заваривание кофе нужно в среднем 8 – 12 часов, а чтобы напиток настоялся используют холодильник, который уменьшает потерю вкусовых свойств.

Для максимального сохранения вкуса и аромата лучше всего держать колд брю в герметичной бутылке в холодильнике. Это позволит кофе оставаться пригодным к употреблению до 2 суток.



Неотъемлемым преимуществом колд брю в бутылке является срок хранения / Фото Shutterstock

Как сварить фильтр и колд брю дома

Порадовать себя кофе, который не нужно пить сразу, совсем несложно. Стоит только выбрать один из способов приготовления и соответствующий способ хранения.

Первый вариант – это фильтр кофе + термос. Это очень легко и при этом вкусно. Чаще всего для приготовления такого кофе используют капельные кофеварки или пуровер.

Капельная кофеварка приготовит напиток методом капельного заваривания. Для этого фильтр смачиваем в горячей воде, расправляем и вставляем в специальный отсек кофеварки. Для этого метода приготовления следует использовать кофе среднего помола. Так напиток не получится слишком водянистым.

Pour Over (пуровер) или V60 – это метод приготовления кофе, который предусматривает процесс пролива горячей воды через молотый кофе, который засыпают в специальную воронку с фильтром.

Для приготовления понадобится воронка, стеклянный чайник (сервер), молотый кофе, весы и чайник с узким носиком.



Колд брю заварить дома довольно просто / Фото Shutterstock

Холодный кофе колд брю также возможно приготовить дома. Однако для этого придется затратить немного времени.

Для приготовления можно воспользоваться рекомендованным рецептом. Он не основной, однако довольно доступен для того, чтобы повторить его в домашних условиях.

Для приготовления используем зерна грубого помола. Их смешиваем с фильтрованной водой в пропорции 1:5 (на 100 граммов кофе нужно 500 миллилитров воды). Напиток в специальной колбе оставляем настаиваться в холодильнике от 8 до 12 часов.

Когда кофе настоится, отфильтровываем кофе через бумажный фильтр, чтобы убрать осадок и кофейную гущу. После этого кофе можно употреблять, добавляя к нему лед или молоко по желанию.

Продлить жизнь вашего кофе поможет Gemini. Ведь качественные свежеобжаренные зерна от украинского производителя является гарантией, что напиток дольше сохранит свой вкус и аромат. К тому же среди ассортимента продукции бренда легко найти продукцию на любой вкус. Поэтому советуем начать эксперименты прямо сейчас!