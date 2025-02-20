Опустошать запасы нужно вовремя, поскольку слишком долгое хранение закруток приведет к тому, что вам придется их выбросить, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life.

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Сколько времени можно хранить консервацию

Срок хранения консервации зависит от нескольких факторов. Важным является не только способ приготовления, но и место хранения. Правильная консервация влияет на то, что закрутки оставались съедобными в течение 2 – 5 лет. Но несмотря на это надо знать, что маринованные овощи, лечо и соусы не могут стоять дольше, чем 2 года.

Компот с ягодами, которые содержат косточки, лучше выпивать за сезон и не держать до следующего года.

Сколько времени стоит открытая консервация

После того, как вы откроете консервацию, надо понимать, что в холодильнике она может простоять одну – две недели. Это касается маринадов, солений и всего, что находится в рассоле.

Открытая томатная паста испортится в холодильнике уже за 5 дней, фрукты – через 4, а мясные и рыбные консервы нужно съедать за 2 дня. Хорошо стоят в холодильнике джемы и повидло. Они могут быть открытыми в течение нескольких месяцев.



Повидло может долго стоять в холодильнике / Фото Pexels

Какая консервация не может храниться более 1 года

Компот и варенье из ягод – подобная консервация имеет срок годности 8 месяцев.

Грибы – хранятся не дольше года, поскольку дальше могут начать образовываться токсичные вещества.

Испорченная банка – если внешний вид консервации не очень вам нравится, а крышки уже вздулись, рассол сел, а запах не совсем приятный, тогда ее нужно выбрасывать.

Как правильно хранить закрутки

Готовя консервацию, нужно следить за стерильностью банок и крышек. Банки с консервацией нужно плотно закупоривать. Хранить консервации стоит в темном и прохладном месте. В местах, где меняется температура, закрутки хранить не рекомендуется.