Ночные перекусы очень широко известны тем, что они не приносят много пользы вашему организму. И несмотря на то, что они, бесспорно, вкусные, они могут негативно повлиять не только на ваш вес, но и на сон.

И поесть перед тем, как засыпать – это все же не преступление, если только знать правильные варианты еды. И диетолог Кристина Манян рассказала о нескольких хороших закусках.

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Горсть орехов или миндаля

Грецкие орехи – это продукты, богатые омега-3 жирные кислоты, способствующие сну. Учитывайте и то, что орехи наполнены клетчаткой, разнообразными антиоксидантами, витаминами и магнием и мелатонином. Эти питательные вещества будут способствовать не только лучшему общему здоровью, а также и сну.

Кроме того, если вы выберете соленые орехи, это поможет обуздать вашу тягу к соленому впоследствии.

Овес и семена чиа

Овсянка может быть неплохим вариантом для ночного перекуса, поэтому не стоит ограничивать ее употребление только завтраком. Учитывайте то, что в овсянке можно найти немало омега-3 кислот, мелатонина, магния и клетчатки.

Для того, чтобы получить больше пользы и преодолеть тягу к еде, вам нужно положить на кашу также немного ягод или добавить молока.



Овсянка может быть полезным перекусом / Фото Pexels

Йогурт с фруктами и гранолой

Тарелка йогурта, насыщенного белками и кальцием, может стать отличной сытной закуской. Кроме того, к нему можно добавить и гранолу, и несколько измельченных орехов. Отличным дополнением к блюду станут также и ягоды или кусочки фруктов, или семена чиа.

Все эти продукты утолят ваш голод и будут способствовать лучшему сну.

Попкорн

Вам может казаться, что попкорн – это совсем нездоровая пища, которую точно не стоит есть перед сном, однако на самом деле он может быть совсем неплохой закуской. Особенно полезным он будет в случае, если вы ищете что-то действительно некалорийное.

Главное – не добавляйте к нему масло или масло, или слишком много соли. Так вы сделаете этот перекус сытным, однако не тяжелым для вашего организма.