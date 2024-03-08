Ночные перекусы, которые будут для вас полезными: попробуйте их

Конечно, есть на ночь - это не слишком хорошая привычка, однако гораздо хуже будет засыпать голодными. Поэтому вы можете попробовать подобрать для себя несколько перекусов, которые помогут вам утолить голод.

Ночные перекусы очень широко известны тем, что они не приносят много пользы вашему организму. И несмотря на то, что они, бесспорно, вкусные, они могут негативно повлиять не только на ваш вес, но и на сон.

И поесть перед тем, как засыпать – это все же не преступление, если только знать правильные варианты еды. И диетолог Кристина Манян рассказала о нескольких хороших закусках.

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Горсть орехов или миндаля

Грецкие орехи – это продукты, богатые омега-3 жирные кислоты, способствующие сну. Учитывайте и то, что орехи наполнены клетчаткой, разнообразными антиоксидантами, витаминами и магнием и мелатонином. Эти питательные вещества будут способствовать не только лучшему общему здоровью, а также и сну.

Кроме того, если вы выберете соленые орехи, это поможет обуздать вашу тягу к соленому впоследствии.

Овес и семена чиа

Овсянка может быть неплохим вариантом для ночного перекуса, поэтому не стоит ограничивать ее употребление только завтраком. Учитывайте то, что в овсянке можно найти немало омега-3 кислот, мелатонина, магния и клетчатки.

Для того, чтобы получить больше пользы и преодолеть тягу к еде, вам нужно положить на кашу также немного ягод или добавить молока.



Овсянка может быть полезным перекусом / Фото Pexels

Йогурт с фруктами и гранолой

Тарелка йогурта, насыщенного белками и кальцием, может стать отличной сытной закуской. Кроме того, к нему можно добавить и гранолу, и несколько измельченных орехов. Отличным дополнением к блюду станут также и ягоды или кусочки фруктов, или семена чиа.

Все эти продукты утолят ваш голод и будут способствовать лучшему сну.

Попкорн

Вам может казаться, что попкорн – это совсем нездоровая пища, которую точно не стоит есть перед сном, однако на самом деле он может быть совсем неплохой закуской. Особенно полезным он будет в случае, если вы ищете что-то действительно некалорийное.

Главное – не добавляйте к нему масло или масло, или слишком много соли. Так вы сделаете этот перекус сытным, однако не тяжелым для вашего организма.