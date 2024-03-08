Нічні перекуси, які будуть для вас корисними: спробуйте їх

Звісно, їсти на ніч – це не надто хороша звичка, проте набагато гірше буде засинати голодними. Тож ви можете спробувати підібрати для себе кілька перекусів, які допоможуть вам втамувати голод.

Нічні перекуси дуже широко відомі тим, що вони не приносять багато користі вашому організму. І попри те, що вони, безперечно, смачні, вони можуть негативно вплинути не тільки на вашу вагу, але і на сон.

Та поїсти перед тим, як засинати – це все ж не злочин, якщо тільки знати правильні варіанти їжі. І дієтологиня Крістіна Манян розповіла про кілька хороших закусок.

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Жменя горіхів чи мигдалю

Волоські горіхи – це продукти, що багаті на омега-3 жирні кислоти, що сприяють сну. Зважайте і на те, що горіхи наповнені клітковиною, різноманітними антиоксидантами, вітамінами та магнієм і мелатоніном. Ці поживні речовини сприятимуть не тільки кращому загальному здоров'ю, а також і сну.

Окрім того, якщо ви оберете солоні горіхи, це допоможе приборкати вашу тягу до солоного згодом.

Овес та насіння чіа

Вівсянка може бути непоганим варіантом для нічного перекусу, тож не варто обмежувати її вживання тільки сніданком. Зважайте на те, що у вівсянці можна знайти чимало омега-3 кислот, мелатоніну, магнію та клітковини.

Для того, щоб отримати найбільше користі та подолати тягу до їжі, вам потрібно покласти на кашу також трохи ягід чи додати молока.



Вівсянка може бути корисним перекусом / Фото Pexels

Йогурт із фруктами та гранолою

Тарілка йогурту, що насичений білками та кальцієм, може стати чудовою ситною закускою. Окрім того, до нього ви можете також додати і гранолу, і кілька подрібнених горіхів. Чудовим доповненням до страви стануть також і ягоди чи шматочки фруктів, або ж насіння чіа.

Всі ці продукти втамують ваш голод та будуть сприяти кращому сну.

Попкорн

Вам може здаватися, що попкорн – це зовсім нездорова їжа, яку точно не варто їсти перед сном, проте насправді він може бути зовсім непоганою закускою. Особливо корисним він буде у випадку, якщо ви шукаєте щось справді некалорійне.

Головне – не додавайте до нього масло чи олію, або надто багато солі. Так ви зробите цей перекус ситним, проте не важким для вашого організму.