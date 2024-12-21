Посудомоечная машина позволяет избавиться от неприятной обязанности мыть посуду вручную. Вот только с некоторыми предметами лучше все же справиться с помощью губки, а не полагаться на прибор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Фарфор

Несмотря на прогресс в изготовлении различных материалов и улучшение посудомоечных машин, фарфор – это все еще запрет. Химия моющих средств может привести к отколу или стиранию краски на посуде.

Кроме того, фарфор обычно достаточно тонкий и отличается от стандартных тарелок, а это может вызвать дополнительное движение внутри посудомоечной машины во время мытья.

Пластик

Многие пластиковые изделия можно спокойно чистить в посудомойке, но некоторые из них могут быстро деформироваться или расплавиться под действием горячей воды и тепла во время цикла сушки.

По этой причине в посудомоечную машину можно ставить только те пластиковые изделия, на которых есть соответствующая пометка, что они пригодны к такому мытью.

Деревянная посуда

Какими бы грязными ни были ваши любимые деревянные ложки и тарелки, а также разделочные доски, их класть в посудомоечную машину строго запрещено. Горячая вода непременно приведет к деформации посуды, трещин и расколов.



Деревянную посуду нельзя мыть в посудомойке / Фото Pexels

А всего одна небольшая трещина может уже привести к размножению микробов и бактерий внутри дерева.

Не эмалированный чугун

Обычно посуду из чугуна не стоит мыть в посудомоечной машине. Моющие средства и давление воды могут вызвать появление ржавчины на чугунных изделиях, а ваша посудомоечная машина может удалить ценные пряные масла, которые со временем накапливаются на посуде.

Хрупкая стеклянная посуда

Если у вас много стеклянной посуды, не стоит мыть ее в посудомоечной машине. Даже если поставить ее на верхнюю полку, некоторые деликатные части изделий могут отвалиться.