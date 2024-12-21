Посудомийна машина дозволяє позбутися неприємного обов'язку мити посуд вручну. Ось тільки з деякими предметами краще все ж впоратися за допомогою губки, а не покладатися на прилад, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Чим відмити у ванній іржу: швидкий спосіб, який здивує результатом

Фарфор

Попри прогрес у виготовленні різних матеріалів та покращення посудомийних машин, фарфор – це все ще заборона. Хімія мийних засобів може призвести до відколу чи стирання фарби на посуді.

Окрім того, фарфор зазвичай досить тонкий та відрізняється від стандартних тарілок, а це може спричинити додатковий рух всередині посудомийної машини під час миття.

Пластик

Чимало пластикових виробів можна спокійно чистити у посудомийці, але деякі з них можуть швидко деформуватися чи розплавитися під дією гарячої води та тепла під час циклу сушіння.

З цієї причини в посудомийну машину можна ставити тільки ті пластикові вироби, на яких є відповідна позначка, що вони придатні до такого миття.

Дерев'яний посуд

Якими б брудними не були ваші улюблені дерев'яні ложки та тарілки, а також обробні дошки, їх класти у посудомийну машину суворо заборонено. Гаряча вода неодмінно призведе до деформації посуду, тріщин та розколів.



Дерев'яний посуд не можна мити у посудомийці / Фото Pexels

А всього одна невелика тріщина може вже призвести до розмноження мікробів та бактерій всередині дерева.

Не емальований чавун

Зазвичай посуд з чавуну не варто мити у посудомийній машині. Мийні засоби та тиск води можуть спричинити появу іржі на чавунних виробах, а ваша посудомийна машина може видалити цінні пряні олії, які з часом накопичуються на посуді.

Крихкий скляний посуд

Якщо ви маєте чимало скляного посуду, не варто мити його у посудомийній машині. Навіть якщо поставити його на верхню полицю, деякі делікатні частини виробів можуть відвалитися.