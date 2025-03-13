В марте обязательно посадите эту рассаду: урожай порадует уже скоро

Первый месяц весны – это то время, когда многие огородники и садоводы уже начинают важные работы на участке. Но кроме прополки и обработки деревьев важно еще и высадить рассаду.

Уже в марте во многих квартирах подоконники заставлены не вазонами с комнатными цветами, а рассадой – и недаром, сообщает 24 Канал. Ведь март – это идеальное время для того, чтобы высадить рассаду и впоследствии получить ранний урожай.

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Какую рассаду нужно высадить на подоконнике в марте?

Для рассады на подоконнике подойдут и керамические, и деревянные ящики. Если у вас остались такие с предыдущего года, перед новыми посадками их нужно продезинфицировать в мыльном растворе, а потом полить кипятком.

Грунт для рассады большинство дачников используют покупной, но можно приготовить его и самостоятельно. В такую смесь нужно тогда добавить торф, речной песок, агроперлит или вермикулит, перегной, компост, золу, дерновую землю и тому подобное. Учитывайте, что почва должна быть в меру рыхлой, чтобы пропускать воду и обеспечивать доступ воздуха.



В марте уже время высаживать рассаду / Фото Pexels

А также перед тем, как сеять рассаду, нужно отсортировать качественные семена, зато некондицию устранить. Для этого просто замочите семена в обычной воде на несколько минут. Для посева на рассаду всегда оставляют то, что опустилось на дно.

Кстати, для того, чтобы рассада росла вдвое быстрее, ее можно подкормить простым аптечным препаратом, а также другими природными средствами.

Посадить на рассаду в марте можно такие растения:

перец;

репчатый лук;

помидоры;

огурцы.

Впрочем, высаживают на рассаду не только овощи, но и цветы. И для того, чтобы они порадовали вас цветением на клумбе уже как можно скорее, нужно посадить их на подоконнике уже сейчас.