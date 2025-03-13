В марте обязательно посадите эту рассаду: урожай порадует уже скоро
- Март – идеальное время для высадки рассады, чтобы получить ранний урожай овощей и цветов.
- Рекомендуется высаживать на рассаду перец, лук, помидоры, огурцы, а также цветы, такие как флоксы, петунии, вербену и лаванду.
Первый месяц весны – это то время, когда многие огородники и садоводы уже начинают важные работы на участке. Но кроме прополки и обработки деревьев важно еще и высадить рассаду.
Уже в марте во многих квартирах подоконники заставлены не вазонами с комнатными цветами, а рассадой – и недаром, сообщает 24 Канал. Ведь март – это идеальное время для того, чтобы высадить рассаду и впоследствии получить ранний урожай.
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Какую рассаду нужно высадить на подоконнике в марте?
Для рассады на подоконнике подойдут и керамические, и деревянные ящики. Если у вас остались такие с предыдущего года, перед новыми посадками их нужно продезинфицировать в мыльном растворе, а потом полить кипятком.
Грунт для рассады большинство дачников используют покупной, но можно приготовить его и самостоятельно. В такую смесь нужно тогда добавить торф, речной песок, агроперлит или вермикулит, перегной, компост, золу, дерновую землю и тому подобное. Учитывайте, что почва должна быть в меру рыхлой, чтобы пропускать воду и обеспечивать доступ воздуха.
В марте уже время высаживать рассаду / Фото Pexels
А также перед тем, как сеять рассаду, нужно отсортировать качественные семена, зато некондицию устранить. Для этого просто замочите семена в обычной воде на несколько минут. Для посева на рассаду всегда оставляют то, что опустилось на дно.
Кстати, для того, чтобы рассада росла вдвое быстрее, ее можно подкормить простым аптечным препаратом, а также другими природными средствами.
Посадить на рассаду в марте можно такие растения:
- перец;
- репчатый лук;
- помидоры;
- огурцы.
Впрочем, высаживают на рассаду не только овощи, но и цветы. И для того, чтобы они порадовали вас цветением на клумбе уже как можно скорее, нужно посадить их на подоконнике уже сейчас.
- Флокс однолетний. Эти цветы высаживайте в марте, и через 5 – 8 дней появятся первые ростки. В открытый грунт переносить цветы нужно в апреле-мае, когда прогреется земля. В таком случае растения зацветут уже в июне и будут радовать цветением вплоть до заморозков.
- Петуния. Эти цветы шикарно смотрятся на террасах в теплое время года. Впрочем, замечательный вид они будут иметь также и в саду. Для этого нужно высевать семена поверхностно, а уже через несколько недель вы заметите первые листочки.
- Вербена. Это растение очень неприхотливое, однако отличается яркими и красивыми цветами. На рассаду семена высевают уже в марте, а первые ростки появятся через 15 дней.
- Лаванда. Своим ароматом лаванда привлечет в ваш сад пчел, зато отпугнет мух, вредителей и моль. Обычно высаживают растение под окнами спальни или гостиной. Но в марте нужно высадить рассаду на подоконнике.