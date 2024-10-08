Далеко не все знают, что удлинитель может выдерживать нагрузку только до определенного предела – а это значит, что подключать в него можно не всю технику. И для того, чтобы не испортить и удлинитель, и приборы, нужно запомнить, какую технику нужно держать от него на расстоянии, пишет УНИАН.

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Какую технику нельзя подключать к удлинителю

Оказывается, не все удлинители одинаковы. Они делятся на маломощные – до 1000 Вт, среднемощные – до 2200 Вт, а также мощные – от 2200 Вт. И уточнять информацию о том, какой именно у вас нужно у производителя. Впрочем, все же существует бытовая техника, которую нельзя подключать к удлинителю, даже если его мощность это позволяет.

Вот основной перечень:

стиральная машина;

холодильник;

микроволновая печь;

обогреватель;

кофеварка.

И накануне холодов вопрос о том, можно ли подключать обогреватель к удлинителю становится особенно актуальным. И специалисты всегда советуют такие мощные приборы подключать только к стационарной розетке, ведь они могут легко привести к перегрузке удлинителя.



К удлинителю нельзя подключать много приборов / Фото Pexels

Если же у него нет автоматического отключения, то он даже может перегреться.

Еще один категорический запрет, которым точно не стоит пренебрегать – это включение удлинителя в удлинитель. Опытные электрики предупреждают о том, что это может повысить риск пожара. В то же время нельзя подключать к удлинителю и компьютер, если вы хотите сохранить дорогую технику.

Отрицательным будет и ответ относительно того, можно ли включать через удлинитель телевизор. Его нужно питать исключительно от розетки, ведь у телевизора вилка с заземлением, и удлинитель не будет достаточно безопасным вариантом.